Marcar goles para así volver a vencer

El equipo ferrolano espera desquitarse de la derrota ante la UD Logroñes Daniel Alexandre

Tres jornadas sin ganar –un empate y dos derrotas– dan forma a la peor racha del Racing de este campeonato. Y, aunque los efectos de esta serie no son catastróficos –es cierto que lo han sacado de los puestos que clasifican para los playoffs de ascenso a Segunda en los que llevaba cuatro jornadas, pero está en la sexta plaza, igualado a puntos con los puestos que dan acceso a esas eliminatorias–, el equipo ferrolano no quiere que se prolongue más. Así que su intención de cara al choque que lo enfrenta al Athletic B este sábado –13.00 horas, Lezama– es ganar para volver a instalarse en una dinámica positiva de resultados.

Para ello, el cuadro verde tendrá que mejorar su efectividad goleadora, esa que lo lleva a ser el cuarto que menos marca del grupo 1 con los diez tantos que ha conseguido. Y no es porque no sea capaz de generar ocasiones de la portería rival –frente a la Ponferradina batió, con 27, el récord de tiros realizados– o sus delanteros no estén demasiado acertados –entre los cuatro aculan seis tantos y todos ellos han marcado–. El caso es que la racha realizadora actual le hace que está por debajo de lo esperado tanto a nivel de puntos como de goles.

Visitante

Después de sumar solo un punto en los partidos que jugó de manera consecutiva en casa –donde antes había ganado los cuatro disputados–, ahora le toca encadenar dos encuentros como visitante –donde solo ha ganado uno de cinco–. Esta victoria, sin embargo, llegó ante el Deportivo Fabril, el otro filial que hay en la competición. Así que el conjunto de la ciudad naval ya sabe lo que tiene que hacer para derrotar a este tipo de adversarios, que suelen jugar con mucho ritmo, velocidad, calidad... y ciertas dosis de imprevisibilidad.

Lo que es seguro es que el conjunto que hoy será visitante tiene mimbres suficientes como pasa salir victorioso de este duelo.