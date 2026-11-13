Javi Vázquez, entrenador del Racing de Ferrol: “Cuando a lo que se hace bien se sume el acierto, daremos un salto”

Javi Vázquez, durante el partido contra UD Logroñes Daniel Alexandre

“Tenemos menos puntos de los que seguramente merecemos”, reflexiona el entrenador del Racing, Javi Vázquez, después de salir de las plazas que clasifican para los playoffs de ascenso a Segunda tras la derrota del pasado sábado ante la UD Logroñés. Sin embargo, ni eso ni el hecho de acumular tres jornadas sin ganar cambian su manera de hacer frente a un encuentro, en este caso el que lo enfrenta al Athletic B este mediodía, en el que asegura que “queremos ganar sí o sí”, pero poniendo por delante que “tenemos otra oportunidad de volver a competir, crecer, mejorar y seguir disfrutando del camino”.

Y seguir avanzando en muchos aspectos. Por ejemplo, el preparador madrileño señala que “en transición defensa-ataque, en la queremos ser un equipo vertical, estamos bastante imprecisos”. De ahí que esté convencido de que “podemos generar mucho más desde el momento de entender mejor cuándo podemos ser verticales y cuándo no”, aspecto en el que ha trabajado a lo largo de toda la semana para darse cuenta de que “cuando no se puede ganar, es importante puntuar, como nos pasó contra UD Logroñés”.

Goles

El entrenador también habló de la falta de gol que está teniendo el equipo ferrolano, que hasta ahora solo ha sido capaz de marcar diez dianas. Javi Vázquez señala al respecto que “estamos haciendo muchas cosas bien y por ahora no nos están dando todo lo que realmente estamos mereciendo”. Por eso cree que “lo importante, y en lo que tenemos que tener puesto el foco, es en todas las cosas que estamos haciendo bien, en generar muchas opciones y que nos generen poco”. De ahí que esté convencido de que “merecemos cuatro o cinco puntos más” en la tabla de esta categoría. Por eso anuncia que “cuando a todo lo que ya hacemos bien en los procesos que estamos llevando a cabo se sume al acierto a la hora de materializar las ocasiones, vamos a dar un salto importante en la clasificación”.

Por último, a la hora de hablar de cómo va a ser el partido ante el Athletic B, el otro filial que hay en categoría junto al Deportivo Fabril, el preparador racinguista está convencido de que “ambas escuadras tienen aspectos parecido: son dominadores con balón, quieren recuperar rápido la pelota...”. Además, dice con seguridad que este tipo de formaciones “suelen tener una identidad similar”. Así, a pesar de que para este partido vaya a haber cambios en su alineación, “tenemos claro por dónde pueden ir los tiros esta vez”.