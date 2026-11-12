Una ocasión para volver a su zona

Dani Ojeda, durante el partido ante la UD Logroñés Daniel Alexandre

Solo tener peor diferencia de goles que el Mirandés hace que el Racing no esté en las posiciones que clasifican para los playoffs de ascenso a Segunda. Las tres jornadas que lleva sin conseguir la victoria lo han sacado de la zona en la que había estado las cuatro fechas anteriores, así que su intención es la de ganar mañana contra el Athletic B en Lezama para, de esta manera, volver a la franja clasificatoria en la que pretende estar al final de liga regular para así luchar por dar el salto a la categoría de plata nacional.

Jornadas por el ascenso

Una vez disputadas once jornadas de campeonato liguero, doce de los veinte equipos que componen el grupo 1 de Primera RFEF han estado en una de las cinco plazas relacionadas con acceder al fútbol profesional –bien de manera directa o a través de eliminatorias–. Así que solo Barakaldo, Cultural Leonesa, Unionistas de Salamanca, Zamora, Coria, Deportivo Fabril, Arenas de Getxo y UD Ourense no han estado todavía en la zona noble de la competición –para algunos de ellos es, sin duda, su pretensión–.

Importancia

El enfrentamiento entre el filial del Athletic y el Racing supone el duelo entre dos de los equipos que más tiempo han pasado en esta franja. Porque mientras que los “cachorros” del club vasco han estado siete jornadas en posiciones que dan acceso a los playoffs –entre las jornadas segunda y octava, el que más de los que no estuvieron en el liderato–, los “diablillos verdes” han ocupado una de estas plazas en cuatro fechas –entre la séptima y la décima–. Así que en su duelo ambas escuadras tratarán de sumar los tres puntos para, de esta manera, volver a este hábitat.

En cambio, son solo tres las escuadras que han estado al frente de la tabla clasificatoria, una primera posición que da el ascenso directo a Segunda. Empezando por el Real Unión de Irun, que lo fue en las dos primeras jornadas gracias a las goleadas que consiguió; siguiendo por la UD Logroñés, que lo fue en las cuatro siguientes (de la tercera a la sexta); y cerrando con el Lugo, que desde que se aupó a la primera plaza tras ganar en la séptima jornada encadena cinco en lo más alto. Así que este encuentro entre Athletic B y Racing será el que marque cuál de las dos escuadras se mete otra vez en la zona de playoffs.