El Racing de Ferrol no pone en duda la ambición

Dani Ojeda, recibiendo el premio Estrella Galicia RCF

A pesar de que el Racing acumula tres jornadas sin ganar –derrotas frente a Mirandés y UD Logroñés intercaladas con un empate ante la Ponferradina–, la sensación que le queda es que no está haciendo las cosas mal. Al contrario, como explicó Dani Ojeda al recibir el premio Estrella Galicia como mejor jugador del mes de octubre, “el equipo está haciendo muchas cosas bien... pero en las últimas jornadas no nos está dando para ganar”. Sobre todo por la falta de acierto de cara a la puerta contraria, lo que hizo que apenas se pudiese marcar a pesar de las muchas ocasiones que hubo.

“Si hay que perder, que sea de la manera que lo hicimos en el último partido”, explicó el futbolista grancanario al recordar que frente a la UD Logroñés el Racing buscó la victoria hasta el último momento... pero eso fue lo que le hizo dejar unos espacios que su rival aprovechó para marcar en la última jugada del encuentro. “Fue la demostración de que el equipo tiene toda la ambición del mundo”, explica ante de recordar que, además, “en casa tenemos casi la obligación de ganar cada encuentro”.

Ahora, a la escuadra de la ciudad naval le esperan dos partidos como visitante –este sábado contra el filial del Athletic y la semana que viene ante la UD Logroñés– y Dani Ojeda espera que estos partidos se le den bien al Racing. “Es cierto que para conseguir el objetivo es muy importante hacerse fuerte en casa, pero ahora toca mejorar fuera para recuperar lo que no hemos podido conseguir en el estadio A Malata. Tenemos que ir con mucha ilusión a darles las victorias”. Y eso ante un rival como el Athletic B, uno de los filiales que hay en la categoría y que pasan por ser especiales.