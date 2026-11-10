La estrategia, otra asignatura pendiente para el Racing de Ferrol

Ger Nóvoa y Edgar Pujol esperan su momento para rematar un córner Jorge Meis

El Racing de Ferrol no está atravesando un buen momento, al menos en cuanto a resultados se refiere. El conjunto de la ciudad naval encadena tres partidos seguidos sin ganar, su peor racha de esta temporada. Con todo, el juego es bueno y las ocasiones son abundantes, pero falta lo más importante, la finalización. Y es que esta llega a cuenta gotas –sólo marcaron diez tantos en once encuentros–, sobre todo con el balón en juego.

Al contrario de lo que sucedía el año pasado, en el que el equipo verde era una amenaza constante en las jugadas de estrategia, teniendo los equipos que hacer variaciones constantes para marcar a los atacantes racinguistas, lo cierto es que esta campaña no están teniendo esa fortuna ni el acierto necesario para desequilibrar los partidos por esta vía. De hecho, en estos once duelos, sólo anotó un gol de córner. Fue en la tercera jornada, la primera que disputó en casa, en A Malata, frente al Real Unión. En esa jugada, se combinaron Álvaro Ramón y Raúl Alcaina para abrir la lata de ese choque.

Esa es, hasta la fecha, la única diana del delantero como del Racing en este tipo de acciones. Y eso que en los siguientes choques dispuso de muchas ocasiones para hacerlo. No en vano, en estas once jornadas que ya se disputaron, el conjunto de la ciudad naval lanzó la friolera de 74 saques de esquina, siendo los encuentros frente a Lugo (13), Ponferradina (12) y Barakaldo (10) en los que más lanzó, mientras que frente al Real Unión (3) y Deportivo Fabril (2) los que menos.

Además, sólo fue superado en cuatro enfrentamientos por sus rivales –contra el Arenas Club, Fabril, Mirandés y Logroñés–, lo que da buena cuenta de su buen hacer defensivo. Y es que sólo defendió a 54 saques de esquina, pero tanto el Extremadura como el Logroñés marcaron, acuciando esos problemas en las acciones de estrategia. No cabe de duda de que tanto Javi Vázquez como su cuerpo técnico y jugadores van a trabajar en esta faceta, pues como dijeron varias veces, son conscientes de la importancia que tienen y es algo en lo que necesitan mejorar, junto con la finalización, si no quieren dejar escapar más puntos.