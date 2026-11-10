Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Racing de Ferrol

A la venta las entradas para el duelo frente al Bilbao Athletic

El Racing de Ferrol indica que la masa social deberá enviar un correo al club bilbaíno para indicar el número de localidades que quiere

Redacción Ferrol
10/11/2026 19:38
La afición del Racing, durante un encuentro
La afición del Racing, durante un encuentro
Daniel Alexandre
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Racing de Ferrol comunicó que ya están a la venta las entradas para presencia el próximo encuentro que disputará el conjunto de la ciudad naval frente al Bilbao Athletic (este sábado a las 13.00 horas, en Lezama). 

En un escrito, la entidad de A Malata comentó que será el club vizcaíno el responsable de gestionar las localidades, por lo que la masa social racinguista interesada en acudir a este encuentro deberá ponerse en contacto a través del correo electrónico tickets@athletic-club.eus. En él, deberán indicar el número de entradas que quieran adquirir y especificar que es para grada visitante. 

Una vez realizada esta solicitud, será el Athletic Club el que comunicará el método de pago y la forma de entrega de unos billetes que tendrán un precio de quince euros, debido al acuerdo que llegaron ambas entidades en el inicio de la liga. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620