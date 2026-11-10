A la venta las entradas para el duelo frente al Bilbao Athletic
El Racing de Ferrol indica que la masa social deberá enviar un correo al club bilbaíno para indicar el número de localidades que quiere
El Racing de Ferrol comunicó que ya están a la venta las entradas para presencia el próximo encuentro que disputará el conjunto de la ciudad naval frente al Bilbao Athletic (este sábado a las 13.00 horas, en Lezama).
En un escrito, la entidad de A Malata comentó que será el club vizcaíno el responsable de gestionar las localidades, por lo que la masa social racinguista interesada en acudir a este encuentro deberá ponerse en contacto a través del correo electrónico tickets@athletic-club.eus. En él, deberán indicar el número de entradas que quieran adquirir y especificar que es para grada visitante.
Una vez realizada esta solicitud, será el Athletic Club el que comunicará el método de pago y la forma de entrega de unos billetes que tendrán un precio de quince euros, debido al acuerdo que llegaron ambas entidades en el inicio de la liga.