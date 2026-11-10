A la venta las entradas para el duelo frente al Bilbao Athletic

La afición del Racing, durante un encuentro Daniel Alexandre

El Racing de Ferrol comunicó que ya están a la venta las entradas para presencia el próximo encuentro que disputará el conjunto de la ciudad naval frente al Bilbao Athletic (este sábado a las 13.00 horas, en Lezama).

En un escrito, la entidad de A Malata comentó que será el club vizcaíno el responsable de gestionar las localidades, por lo que la masa social racinguista interesada en acudir a este encuentro deberá ponerse en contacto a través del correo electrónico tickets@athletic-club.eus. En él, deberán indicar el número de entradas que quieran adquirir y especificar que es para grada visitante.

Una vez realizada esta solicitud, será el Athletic Club el que comunicará el método de pago y la forma de entrega de unos billetes que tendrán un precio de quince euros, debido al acuerdo que llegaron ambas entidades en el inicio de la liga.