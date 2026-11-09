Los penaltis ya no son un dolor para el Racing de Ferrol

Eto'o celebra el gol marcado contra la UD Logroñes Daniel Alexandre

El mal fario que la temporada pasada parecía perseguir al Racing con los lanzamientos de penalti –erró cinco de los seis que lanzó en compromisos oficiales, tres de ellos de Álvaro Giménez– llegó el pasado sábado a su fin con el acierto registrado en el encuentro que lo enfrentó a la UD Logroñés. El tanto, marcado por Eto’o, le permitió restablecer momentáneamente el empate... aunque el gol anotado luego por la escuadra riojana en la última acción del choque les permitió sumar los tres puntos y dejar a cero al equipo ferrolano.

Aunque no está predeterminado quién es el lanzador de los penaltis, Eto’o recuerda que “me hicieron la falta, le he dicho a mis compañeros que me sentía con confianza para tirarlo... y le agradezco que me dijesen que sí, que si me sentía bien que lo tirara”. El resultado es que el portero de la UD Logroñés se tiró hacia su derecha y el delantero racinguista tiró la pelota al otro lado, algo a lo que el futbolista mallorquín le restó importancia porque recordó que “soy delantero y vivo de estas situaciones”.

Cuenta

Es el segundo tanto marcado en lo que va de campeonato por el delantero cedido por el Rayo Vallecano. Y aunque los diez que ha anotado hasta ahora el Racing hacen que el equipo ferrolano siga siendo, con diez, uno de los que menos logra del grupo 1 de Primera RFEF –solo hay cuatro que hayan obtenido menos en lo que van de campeonato–, el atacante racinguista reconoce que “no estoy pendiente de que se pueda decir desde fuera que falta gol o que no falta”.

En este sentido, el futbolista explica que “tanto mi compañero Raúl Alcaina como yo trabajamos como los que más”. Por eso explica que “el tanto marcado refuerza mi trabajo, pero me voy muy fastidiado por el resultado del final”. Además, Eto’o recuerda la importancia de que, a pesar de la derrota encajada frente a la UD Logroñés –la primera que el cuadro verde sufre en el campo de A Malata en lo que va de campeonato–, la afición siga apoyando al equipo. “Que vayamos todos en la misma línea es el único camino”, recuerda el delantero racinguista de cara a las próximas jornadas, en las que el cuadro verde espera recuperar el puesto de playoffs de ascenso.

Será la manera de que la escuadra de la ciudad naval demuestre que tiene nivel para estar entre los mejores del grupo 1 de Primera RFEF en el presente ejercicio.