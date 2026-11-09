El Racing de Ferrol apuesta por la unidad para salir adelante

Eto'o, tras marcar de penalti contra UD Logroñes Daniel Alexandre

Ya son tres las jornadas que el Racing lleva sin ganar tras la derrota ante la UD Logroñés. Es la peor racha del equipo ferrolano en lo que va de campeonato y eso lo lleva a salir de la zona que clasifica para los playoffs de ascenso a Segunda y quedarse en la sexta plaza de la tabla. Pero, como recuerda Bernal, uno de los capitanes del cuadro verde, “ahora es cuando debemos demostrar de lo que somos capaces. Tenemos que seguir trabajando como lo estábamos haciendo y todos juntos sacaremos esto adelante”.

“Lo más positivo es que esto nos pasa en la undécima jornada”, añade el centrocampista aragonés antes de recordar que “hay que aprender de los errores y que nos sirvan para seguir creciendo”. Por ejemplo, controlar la ambición mostrada por el cuadro verde después de empatar –“la identidad del equipo está clara: queremos ganar, en casa o fuera, en el minuto uno o en el 90”, recordó–. Eso lo llevó a dejar unos espacios que la escuadra riojana aprovechó para anotar el tanto del triunfo.

Unión

La plantilla racinguista, sin embargo, ni quiere que este resultado rompa la unión que hay entre el equipo y la afición porque, como recuerda el delantero Eto’o, “todos tenemos el mismo objetivo: los necesitamos y ellos nos necesitan a nosotros”. Por eso el goleador reconoce que, a pesar de que llevamos tres semanas sin darles una alegría, “esperamos que mantengan la ilusión y nos sigan animando”.

Así que, desde la unidad, el equipo ferrolano espera resolver esta situación y volver a una buena línea de resultados que lo devuelva a la zona que clasifica para las eliminatorias para dar el salto al fútbol profesional. “Aquí todos estamos para ayudar, sumar y remar unidos”, recuerda Bernal.