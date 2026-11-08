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Racing de Ferrol

Edgar Pujol, convocado por la selección de la República Dominicana para jugar ante Uruguay

El defensa racinguista se perderá de esta manera el partido que el cuadro verde disputará el próximo sábado ante el Ahletic B

Juan Quijano
Juan Quijano
08/11/2026 19:54
A Malata futbol Racing de Ferrol contra UD Logroñes
Edgar Pujol, durante el partido contra UD Logroñes
Daniel Alexandre
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El racinguista Edgar Pujol es uno de los 21 convocados por el seleccionador de la República Dominicana, Marcelo Neveleff, para disputar el partido que la formación centroamericana jugará el martes 17 de noviembre ante la de Uruguay, que ejercerá de local al jugar en Maldonado.

El defensa será baja para el encuentro que el próximo sábado enfrenta al cuadro verde y al filial del Athletic de Bilbao en el campo de Lezama.

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