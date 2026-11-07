Javi Vázquez, entrenador del Racing de Ferrol: "La balanza está hacia el sufrimiento y no merecemos tanto"

Vázquez, durante una acción del duelo del sábado Daniel Alexandre

La derrota sufrida ante la UD Logroñés ha sido uno de los palos más duros de superar para un técnico Javi Vázquez cuyo sentir general se resumía en el adjetivo “jodido”. Un sentimiento construido también desde la autocrítica al reconocer que en la tarde del sábado “no hemos estado al nivel de lo que queremos ser. No nos está dando con el ocho y tendremos que seguir apretando”, señalaba el técnico.

El preparador y su equipo leyeron bien las cosas a arreglar ante el rival riojano después de una primera mitad en la que “tuvimos muchas imprecisiones. Se lo dije al equipo al descanso, que no estaba contento”. Un toque de atención que funcionó para una segunda parte en la que fueron esas dos dianas, ante un Logroñés de los más efectivos de la categoría –”y que nos ha marcado con un penalti y una transición”, recuerda Vázquez– las que hundieron ese despertar verde.

Un revivir llegado especialmente por unos acertados cambios en las filas ferrolanas, adaptándose a las circunstancias de un encuentro que terminó de la forma más dolorosa. “Es justo en cuanto a que tienes tres o cuatro situaciones, después del empate, para hacer gol y no lo haces. Te generan una ocasión y sí te la hacen”, sentenciaba el madrileño.

Con rabia y frustración terminó el choque en A Malata, además de por el nivel menor del esperado del grupo verde, por un aspecto que el entrenador ya había señalado en otras contiendas. “Hoy nos vuelve a castigar el fútbol, con poco se nos penaliza demasiado y la balanza está hacia el nivel de sufrimiento, cuando no merecemos tanto”.

Mucho trabajo verde y poca recompensa, es una de las conclusiones tanto de este duelo como de otros previos pero “al final hay que meter goles”, recuerda Vázquez que asimismo hace un llamamiento a la objetividad y a la tranquilidad –mirando cifras– dentro de lo que finalmente fue un pequeño chaparrón en A Malata.