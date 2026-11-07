Así fue el Racing de Ferrol-Logroñés (1-2)
El titán Logroñés rompe el muro de A Malata en un agridulce final
Muchas gracias a tod@s! Opa Racing!
Muchas gracias por seguir este partido con nosotr@s! La siguiente, seguro, con mejores noticias
A Malata cae
Finaliza el encuentro en A Malata con la primera derrota de los de Javi Vázquez a manos del grupo riojano. Un choque con los visitantes más alegres y atrevidos, con un Racing un tanto dubitativo que despertió en la recta final para, al menos, sacar un punto
Gol del Logroñés en la última
No llueve en A Malata, pero cae un jarro de agua fría con el gol de Val
Para Lucas
Salto grácil de Lucas para coger el balón
Amarilla para Fabio y falta peligrosa para el Logroñés
Otra de Saul
Saul corre para el segundo pero su tiro se va por el lado
5+ para seguir peleando
Cinco minutos más en A Malata. Sí se puede!!
Peleando por la remontada
Está más cerca el Racing de remontar
Casi el segundo para Migue
Y Migue tiene en sus botas el segundo...uyyyy! se le va por un lado
Turno de Eto'o
Se preparara Eto'o
Penalti para el Racing!!!
Sí, sí PENALTI!!!
Revisión
Se revisa la jugada
¿Penalti para el Racing?
Protestan un posible penalti sobre Eto'o tras un pase de Migue
Ataque visitante
Quiere rematar la UD Logroñés el partido pero primero la salva Lucas la de Morales y luego Raul la envía fuera
Vuelve Migue
Entra Migue Leal y sale Edgar Pujol
Otra de Ojeda
Ojeda llega por la izquierda pero no se encuentra cómodo para el tiro y para Taliby
Despierta el Logroñés
Otra vez Lucas protagoniza una acción de ataque visitante, tapando el hueco para Miguelete
Resbalón
Casi se le escapa el balón de las manos a Lucas tras un tiro de Morales con A Malata aguantando la respiración
Un paso más
Lo intenta el Racing con más corazón que acierto, ahora con un tiro desde la derecha de Raúl Blanco
Castigo para los logroñeses
Amarilla a Morales
Completa sus cambios la UD Logroñés
Entra Rivero por Asenjo
Parada
El cabezado de Eto'o lo atrapa Taliby sin problema
Y ahora Eto'o
Eto'o no eligió bien su opción de tiro tras el pase de Raul, pero saca un córner
Uyyy Edgar
Saque de esquina por pérdida de tiempo de Taliby y el lanzamiento de esquina termina en un cabezado de Edgar que se va por poco
Otros cambios arriba
Sale Alcaina y entra Eto'o
Y más arriba
Ojeda lo intenta solo ladeado y su envío se va alto, tras el centro de Raul Blanco
Más cambios en la delantera riojana
Entra Baselga y sale Berto
Sin peligro
Lanza la falta Ojeda y no encuentra rematador
Tarjeta y revisión
Amarilla para Val y revisión por posible agresión de Ropero. Nada, dice el colegiado
Ropero la carrera y parada visitante
Ropero corre solo pero su tiro lo para Taliby. Quiere el empate ya el Racing!!!
Mueve ficha Javi Vázquez
Triple cambio en el Racing de Ferrol: Entran Fabio, Raul Blanco y Ropero por Esquerdo, Arroyo y Buján
Gol de la UD Logroñés
Gol de Miguelete para el 0-1, engañando a Lucas
Penalti para la UD Logroñés
Dice que es penalti el colegiado la acción de Pujol
¿Pena máxima? Revisión de una acción de Miguelete
¿Penalti? del Racing al borde el área pequeña. La revisa el colegiado
Llegada a la carrera
Desbarata la defensa verde una clara ocasión visitante de la mano de Morales
Lesión en la UD Logroñés
La lesión de Marí lo lleva a ser cambiado por Val
Comienza la la segunda parte en A Malata
Entra Miguelete por Zabala y Papa por Chinedu en las filas riojanas
La última para irse al vestuario
Alcaina tiene la última para el Racing pero lo arroya un rival para finalizar este primer tiempo
+1
Un minuto de prolognación
Casi en punto de penalti
Marí entra muy forzado para rematar un balón desde banda izquierda enviado por Morales
Ay Alcaina
Alcaina lo intenta desde lejos sin fortuna
Vamos Dani!
Uyyy la tuvo Dani Ojeda delante de la portería que la agarra Taliby
Amarilla sin moverse
Amarilla en el banquillo para el meta racinguista César
Berto solo, Berto fuera
Se va solo Berto y tira precipitadamente por arriba de la meta de Lucas
Cambio de estrategia
Cambia de banda Ojeda pra intentarlo por la derecha
Otro desde el banderín
Nuevo saque de esquina visitante
Esquina riojana
Defiende un balón Speedy Buján y lo envía por línea de fondo para otro córner visitante
Y más
Sigue Ojeda con la emoción en el área pequeña visitante
Por poco
El balón de Edgar Pujol se pasea sin rematador por delante de la meta de Taliby
Falta rojiblanca
Falta peligrosa de los riojanos en la frontal, aunque lejana, que repele Lucas a córner el tiro raso de Barandalla
Ocasión floja visitante
El tiro de Asenjo se va por arriba
Para ti, para mí
Le pelea ahora el Logroñés el balón a los verdes
Posesión y carril
Se hace con el balón el Racing mientras la UD Logroñés encuentra los espacios por el centro del campo
Monju salva
Le quita limpia la pelota Monju a Papa en una clara llegada riojana
Speedy Buján
Sólo le faltó el remate a Buján que se cruza todo el campo para buscar el primero para el Racing
Por arriba
El cabezazo de Monju se va por alto
Falta verde
Falta sobre Ojeda escoarada sobre la meta logroñesa
Se para el partido por De Miguel
Aplaude y se levanta A Malata en el minuto nueve por el jugador tinerfeño
Otra esquina
La carrera de Ojeda y posterior disparo se va por alto y otro saque de esquina verde
Uyyy Alcaina
Alcaina se revuelve pero no encuentra el hueco delante de la meta de Talby
El primero para los verdes
La jugada cocinada por Saúl y Esquerdo finaliza en el primer córner para los verdes, hoy ajedrezados
Uyyyy
Salva el Racing una primera internada del Logroñes a su área por parte de Berto
Para empezar
Primer córner para la UD Logroñés
Comienza a rodar el balón
Antes del inicio del duelo se guardó un minutos de silencio por Jesús de Miguel, del CD Tenerife
A Malata, un castillo del altos muros
Con la afición cubierta, el Racing espera ahora seguir manteniendo su condición de invicto en A Malata y seguir en esa exclusiva nómina de formaciones que todavía no saben lo que es perder en su campo
Para empezar, un regalo
Y si se espera algún chaparrón será a nivel meteorológico, la afición recibirá hoy un regalo muy especial para protegerse de lo que pueda caer del cielo
En el otro lado del verde
Por el Logroñés: Talby, Navarro, Manu Pedre, Carlos, Barandalla, Marí, Zabla, Papa, Anai, Asenjo y Berto
Los once del ejército verde
Javi Vázquez saldrá con: Luas, Edgar, Nóvoa, Monju, Saul, Esquerdo, Bernal, Endika Buján, Dani Ojeda, Arroyo y Alcaina
¡Bienvenid@s a tod@s!
Falta una hora para que comience el rodar en una A Malata que hoy lucirá mucho más verde de lo habitual