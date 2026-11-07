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Diario de Ferrol

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Racing de Ferrol

Así fue el Racing de Ferrol-Logroñés (1-2)

El titán Logroñés rompe el muro de A Malata en un agridulce final 

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
07/11/2026 12:00
Directo Racing-UD Logroñés
Directo Racing-UD Logroñés
Racing de Ferrol
1-2
UD Logroñés

Muchas gracias a tod@s! Opa Racing!

Muchas gracias por seguir este partido con nosotr@s! La siguiente, seguro, con mejores noticias

A Malata cae

Finaliza el encuentro en A Malata con la primera derrota de los de Javi Vázquez a manos del grupo riojano. Un choque con los visitantes más alegres y atrevidos, con un Racing un tanto dubitativo que despertió en la recta final para, al menos, sacar un punto

90+5
2º parte

Gol del Logroñés en la última

No llueve en A Malata, pero cae un jarro de agua fría con el gol de Val

90+3
2º parte

Para Lucas

Salto grácil de Lucas para coger el balón

90+3
2º parte

Amarilla para Fabio y falta peligrosa para el Logroñés

90+2
2º parte

Otra de Saul

Saul corre para el segundo pero su tiro se va por el lado

90+1
2º parte

5+ para seguir peleando

Cinco minutos más en A Malata. Sí se puede!!

90'
2º parte

Peleando por la remontada

Está más cerca el Racing de remontar

89'
2º parte

Casi el segundo para Migue

Y Migue tiene en sus botas el segundo...uyyyy! se le va por un lado

86'
2º parte

Turno de Eto'o

Se preparara Eto'o

85'
2º parte

Penalti para el Racing!!!

Sí, sí  PENALTI!!!

84'
2º parte

Revisión

Se revisa la jugada

82'
2º parte

¿Penalti para el Racing?

Protestan un posible penalti sobre Eto'o tras un pase de Migue

78'
2º parte

Ataque visitante

Quiere rematar la UD Logroñés el partido pero primero la salva Lucas la de Morales y luego Raul la envía fuera

77'
2º parte

Vuelve Migue

Entra Migue Leal y sale Edgar Pujol

76'
2º parte

Otra de Ojeda

Ojeda llega por la izquierda pero no se encuentra cómodo para el tiro y para Taliby

74'
2º parte

Despierta el Logroñés

Otra vez Lucas protagoniza una acción de ataque visitante, tapando el hueco para Miguelete

73'
2º parte

Resbalón

Casi se le escapa el balón de las manos a Lucas tras un tiro de Morales con A Malata aguantando la respiración

72'
2º parte

Un paso más

Lo intenta el Racing con más corazón que acierto, ahora con un tiro desde la derecha de Raúl Blanco

71'
2º parte

Castigo para los logroñeses

Amarilla a Morales

70'
2º parte

Completa sus cambios la UD Logroñés

Entra Rivero por Asenjo

69'
2º parte

Parada

El cabezado de Eto'o lo atrapa Taliby sin problema

68'
2º parte

Y ahora Eto'o

Eto'o no eligió bien su opción de tiro tras el pase de Raul, pero saca un córner

67'
2º parte

Uyyy Edgar

Saque de esquina por pérdida de tiempo de Taliby y el lanzamiento de esquina termina en un cabezado de Edgar que se va por poco

66'
2º parte

Otros cambios arriba

Sale Alcaina y entra Eto'o

64'
2º parte

Y más arriba

Ojeda lo intenta solo ladeado y su envío se va alto, tras el centro de Raul Blanco

63'
2º parte

Más cambios en la delantera riojana

Entra Baselga y sale Berto

62'
2º parte

Sin peligro

Lanza la falta Ojeda y no encuentra rematador

60'
2º parte

Tarjeta y revisión

Amarilla para Val y revisión por posible agresión de Ropero. Nada, dice el colegiado

58'
2º parte

Ropero la carrera y parada visitante

Ropero corre solo pero su tiro lo para Taliby. Quiere el empate ya el Racing!!!

56'
2º parte

Mueve ficha Javi Vázquez

Triple cambio en el Racing de Ferrol: Entran Fabio, Raul Blanco y Ropero por Esquerdo, Arroyo y Buján

54'
2º parte

Gol de la UD Logroñés

Gol de Miguelete para el 0-1, engañando a Lucas

52'
2º parte

Penalti para la UD Logroñés

Dice que es penalti el colegiado la acción de Pujol

50'
2º parte

¿Pena máxima? Revisión de una acción de Miguelete

¿Penalti? del Racing al borde el área pequeña. La revisa el colegiado 

49'
2º parte

Llegada a la carrera

Desbarata la defensa verde una clara ocasión visitante de la mano de Morales

48'
2º parte

Lesión en la UD Logroñés

La lesión de Marí lo lleva a ser cambiado por Val

46'
2º parte

Comienza la la segunda parte en A Malata

Entra Miguelete por Zabala y Papa por Chinedu en las filas riojanas

45+1'
1ª parte

La última para irse al vestuario

Alcaina tiene la última para el Racing pero lo arroya un rival para finalizar este primer tiempo

45'
1ª parte

+1

Un minuto de prolognación

43'
1ª parte

Casi en punto de penalti

Marí entra muy forzado para rematar un balón desde banda izquierda enviado por Morales

40'
1ª parte

Ay Alcaina

Alcaina lo intenta desde lejos sin fortuna

38'
1ª parte

Vamos Dani!

Uyyy la tuvo Dani Ojeda delante de la portería que la agarra Taliby

36'
1ª parte

Amarilla sin moverse

Amarilla en el banquillo para el meta racinguista César

34'
1ª parte

Berto solo, Berto fuera

Se va solo Berto y tira precipitadamente por arriba de la meta de Lucas

33'
1ª parte

Cambio de estrategia

Cambia de banda Ojeda pra intentarlo por la derecha

31'
1ª parte

Otro desde el banderín

Nuevo saque de esquina visitante

29'
1ª parte

Esquina riojana

Defiende un balón Speedy Buján y lo envía por línea de fondo para otro córner visitante

28'
1ª parte

Y más

Sigue Ojeda con la emoción en el área pequeña visitante

26'
1ª parte

Por poco

El balón de Edgar Pujol se pasea sin rematador por delante de la meta de Taliby

24'
1ª parte

Falta rojiblanca

Falta peligrosa de los riojanos en la frontal, aunque lejana, que repele Lucas a córner el tiro raso de Barandalla

22'
1ª parte

Ocasión floja visitante

El tiro de Asenjo se va por arriba

21'
1ª parte

Para ti, para mí

Le pelea ahora el Logroñés el balón a los verdes 

18'
1ª parte

Posesión y carril

Se hace con el balón el Racing mientras la UD Logroñés encuentra los espacios por el centro del campo

15'
1ª parte

Monju salva

Le quita limpia la pelota Monju a Papa en una clara llegada riojana

14'
1ª parte

Speedy Buján

Sólo le faltó el remate a Buján que se cruza todo el campo para buscar el primero para el Racing

12'
1ª parte

Por arriba

El cabezazo de Monju se va por alto

11'
1ª parte

Falta verde

Falta sobre Ojeda escoarada sobre la meta logroñesa

9'
1ª parte

Se para el partido por De Miguel

Aplaude y se levanta A Malata en el minuto nueve por el jugador tinerfeño

7'
1ª parte

Otra esquina

La carrera de Ojeda y posterior disparo se va por alto y otro saque de esquina verde

6'
1ª parte

Uyyy Alcaina

Alcaina se revuelve pero no encuentra el hueco delante de la meta de Talby

4'
1ª parte

El primero para los verdes

La jugada cocinada por Saúl y Esquerdo finaliza en el primer córner para los verdes, hoy ajedrezados

3'
1ª parte

Uyyyy

Salva el Racing una primera internada del Logroñes a su área por parte de Berto

1'
1ª parte

Para empezar

Primer córner para la UD Logroñés

1'
1ª parte

Comienza a rodar el balón 

Antes del inicio del duelo se guardó un minutos de silencio por Jesús de Miguel, del CD Tenerife

A Malata, un castillo del altos muros

Con la afición cubierta, el Racing espera ahora seguir manteniendo su condición de invicto en A Malata y seguir en esa exclusiva nómina de formaciones que todavía no saben lo que es perder en su campo

Para empezar, un regalo

Y si se espera algún chaparrón será a nivel meteorológico, la afición recibirá hoy un regalo muy especial para protegerse de lo que pueda caer del cielo

En el otro lado del verde

Por el Logroñés: Talby, Navarro, Manu Pedre, Carlos, Barandalla, Marí, Zabla, Papa, Anai, Asenjo y Berto

Los once del ejército verde

Javi Vázquez saldrá con: Luas, Edgar, Nóvoa, Monju, Saul, Esquerdo, Bernal, Endika Buján, Dani Ojeda, Arroyo y Alcaina

¡Bienvenid@s a tod@s!

Falta una hora para que comience el rodar en una A Malata que hoy lucirá mucho más verde de lo habitual