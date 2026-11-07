A Malata ya no es un fortín inexpugnable (1-2)

Saúl García intenta llevarse la pelota ante Paredes Daniel Alexandre

A Malata ya no es un fortín inexpugnable. La derrota encajada por el Racing frente a la UD Logroñés supone la primera como local en lo que va de curso. Pero, además el resultado en sí, resulta especialmente dolorosa porque llegó en el último minuto del partido que enfrentó al cuadro verde, uno de los mejores locales de la competición, con el mejor visitante de la liga regular y la mejor escuadra que ha pasado hasta el momento por el campo de la ciudad naval. Es el paso que aún tiene que dar el cuadro verde para ser todavía más competitivo.

Fue el Racing el equipo que trató de hacerse con el control a través de la posesión, pero enfrente la UD Logroñés demostró que no renunciaba a buscar la portería rival. De hecho, sus llegadas fueron el principal foco de peligro de este tramo inicial del partido, aunque ahí la defensa raciguista demostró au nivel a la hora de cortar las situaciones claras de gol que la escuadra visitante había sido capaz de generar gracias a su dinamismo.

Ambos equipos, cada uno con sus armas, trataron de llevar peligro a la portería rival. Por el bando racinguista, las apariciones en ataque de Buján, Edgar Pujol o Saúl García fueron las que llevaron más peligro. Pero, enfrente, el juego entre líneas de Asenjo o la profundidad por banda de Papa o Morales se presentaron como principales amenazas visitantes, aunque un golpe franco ejecutado por Barandalla y desviado por Lucas Díaz fue la mejor ocasión para los visitantes.

El ritmo del duelo decayó un poco en los instantes previos al descanso. Ninguno de los contendientes fue capaz de encontrar con claridad rendijas en el entramado de su rival, así que solo las acciones a balón parado se presentaron como opciones para marcar. Y, a pesar de que el conjunto de la ciudad naval remató –o al menos tocó– la mayor parte de estas acciones, el marcador no se movió y todo quedó para resolver para la segunda parte del enfrentamiento.

Movió ficha la UD Logroñés de cara a la segunda parte del partido –dos cambios al descanso y otro, tras una lesión de un mediocentro, nada más reanudarse el juego– y eso le dio una mayor presencia cerca de la portería rival. Tanto, que una de las varias llegadas que protagonizó en los primeros minutos de la segunda parte se resolvió con una falta que, revisión videográfica de por medio, supuso un penalti que, convertido por Miguelete, puso en ventaja a los visitantes.

Esta situación obligó al entrenador de la escuadra local a realizar tres cambios para tratar de darle la vuelta al partido. De todas maneras, el resultado de esta apuesta no fue del todo satisfactoria, porque su manera de generar peligro fue solo a cuentagotas ante un rival que, lejos de dar un paso atrás para intentar mantener su renta, siguió apostando por su manera de hacer las cosas para generar peligro. Así, una acción de Ropero salvada por el portero visitante fue la mayor cosecha de un conjunto que local que no está a gusto en esta situación.

Cada vez más acuciado porque el tiempo se iba acabando, el Racing no dejó de buscar la portería contraria, pero casi siempre con más corazón que cabeza. Pero esa fórmula le sirvió para que, cuando quedaban pocos minutos para el final del tiempo reglamentario, se encontrase con otro penalti –también revisado de manera videográfica– que Eto’o se encargó de transformar para volver a establecer el empate en el marcador y acerca a la escuadra local a puntuar.

Entró entonces el encuentro en una fase de locura en la que el cuadro verde apretó para buscar la victoria. Una ocasión de Migue Leal, sobre todo, y varias llegadas a la portería contraria demostraron la ambición racinguista para llevarse la victoria. Pero esta codicia le acabó costando cara porque la UD Logroñés, en una ocasión en la que pudo salir, combinó un par de pases para que Vak acabase marcando el tanto que le dio los tres puntos a los suyos y con el que acabó el partido.