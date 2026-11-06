Javi Vázquez, entrenador del Racing de Ferrol: “Mi único objetivo a día de hoy es seguir mejorando cada semana”

Javi Vázquez, durante el partido contra la-Ponferradina Jorge Meis

“Cuando fallamos una ocasión, fallamos todos; y cuando marcamos un gol, marcamos todos: aquí estamos todos juntos”. Con esta declaración de intenciones, y tras los 27 tiros a puerta que no le sirvieron al Racing para derrotar en su último partido a la Ponferradina a pesar de realizar “el encuentro más completo”, el entrenador del equipo ferrolano, Javi Vázquez, recuerda que el fútbol es un deporte colectivo y que todo el mundo tiene su cuota de responsabilidad en el reto de generar el mayor número de ocasiones y, por contra, que el rival apenas sea capaz de crear en los duelos.

Pero, por encima de los resultados, lo que más preocupa y persigue el preparador madrileño es mejorar cada semana. “El camino evolutivo de los procesos que tenemos que realizar es cada vez mejor. Eso no implica que vayamos a ganar siempre, pero sí que te acerca”, explica antes de reconoce que “a día de hoy estoy muy contento en cuanto a las cosas que estamos haciendo y por la mejoría que se ve partido a partido. Estamos creciendo muy rápido y eso me hace estar bastante tranquilo”.

Esta tranquilidad, sin embargo, no conlleva ni mucho menos que haya relajación porque, como apunta Javi Vázquez, “vamos a dar un paso más y a exigirnos”. Y eso se traduce en que “si a nosotros no nos está dando con llegar a una nota de ocho sobre diez para ganar, tenemos que intentar llegar al diez”. En este sentido recuerda que “a algunos rivales sí que le está bastando con llegar al ocho. Creo que nos está penalizando más lo poco que nos están generando ante lo que estamos creando”.

Ahora, de cara al partido contra la UD Logroñés, un rival que ocupa la segunda plaza en la clasificación y que es el mejor visitante y el máximo goleador del grupo 1 de Primera RFEF, el preparador es consciente de la dificultad que implicará ante un oponente que “si ha sacado los puntos que ya ha logrado es consecuencia de que hace muchas cosas muy bien”. De todas maneras, Javi Vázquez apunta que “jugando en casa, intentaremos que se juegue a lo que queremos”.

Enfrente, el cuadro verde tendrá un adversario “intenso, rápido y vertical”, que gusta de “ataques rápidos, con pocos pases y cuyos extremos son verticales y buscan encarar”. Y, aunque el entrenador racinguista recuerda que “ya nos hemos enfrentado a rivales parecidos”, también es consciente de los riesgos que corre el rival por su manera de jugar. “Cada idea tiene sus pros y su contras”, recuerda el técnico al recordar que la UD Logroñés marca mucho... pero también le marcan.