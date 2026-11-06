Convertir en un hábito la victoria

Los jugadores del Racing celebran un gol Jorge Meis

No es que dos jornadas sin ganar hayan colocado al Racing en una situación clasificatoria complicada –se mantiene, en la cuarta posición, en la zona que clasifica para los playoffs de ascenso a Segunda– pero para un equipo como el ferrolano, en esta categoría, son demasiadas. Así que en el encuentro que lo va a enfrentar a la UD Logroñés este mediodía –13.00 horas, A Malata–, su intención es la de volver a ganar para, de esta manera, mantener todo lo logrado en las diez primeras jornadas.

Para ello, el cuadro verde confía en hacer valer su poderío como local –es una de las cinco escuadras que aún no ha perdido en casa, además de ser el segundo en esta clasificación parcial–. Enfrente, sin embargo, tendrá al mejor visitante del campeonato, lo que convierte esta misión en un reto que el conjunto de la ciudad naval espera superar mostrando que su rendimiento sigue mejorando semana a semana, tal y como ha hecho desde el comienzo del torneo de la regularidad para llegar a la situación en la que está.

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Defensa

El rendimiento goleador es otro de los aspectos que diferencia a Racing y UD Logroñés. Porque mientras que el equipo ferrolano es, con siete, el que menos ha encajado de la competición, el riojano es, con veinte, el que más ha marcado. Es el reflejo de las diferentes concepciones de juego por las que apuestan las dos escuadras, así que el que sea capaz de imponer la suya será el que esté más cerca de ganar.

Con la única baja de Álvaro Juan, en la recta final de su operación de rodilla, el Racing dispone de todos sus efectivos para buscar la victoria en este partido. Después del empate que cosechó el pasado sábado ante la Ponferradina, a pesar de realizar un total de 27 disparos a puerta, su intención es la mantener el mismo volumen de llegadas (pero mejorar su efectividad) para, de esta manera, sumar los tres puntos a su cuenta.