Los aficionados del Racing de Ferrol podrán protegerse de la lluvia con chubasqueros

Imagen del chubasquero que se repartirá en el estadio de A Malata Cedida

Los racinguistas podrán protegerse de la lluvia en caso de que esta caiga durante la disputa del partido de la undécima jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF que enfrenta al equipo ferrolano y a la UD Logroñés en el campo de A Malata. El Concello de Ferrol, promotor de la obra de sustitución de la cubierta del estadio, ha ingeniado esta iniciativa con la que se pretende que los seguidores puedan seguir el choque resguardados de la lluvia y, además, teñir las gradas de color verde.

Los chubasqueros, que son reutilizables, se repartirán en los accesos de cada una de las puertas del recinto de la ciudad naval. De esta manera, cada uno de los racinguistas que vayan a acceder al estadio pueden recoger esta prenda. Se trata de un detalle práctico que, además, dará más ambiente al recinto local.

Mientras, los trabajos de una obra cuyo plazo de ejecución expira a final de año siguen avanzando. Por ahora, la grada de Preferencia luce ya su nueva cubierta y las actuaciones continúan en el resto del recinto –se espera que las obras puedan avanzar más rápidamente las dos próxima semanas, ya que el cuadro verde no vuelve a jugar en casa hasta el último fin de semana de este mes de noviembre. Para este encuentro se recuerda que solo se podrá acceder el estadio con paraguas plegables.