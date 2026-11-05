Aitor Pascual, un "espía" con información

Aitor Pascual, durante un partido con la UD Logroñés Cedida

La UD Logroñés, próximo visitante de A Malata, es uno de los cinco recién ascendidos que hay en el grupo 1 de Primera RFEF. Y este salto a la categoría de bronce nacional tiene una parte de “culpa” ferrolana en la figura de Aitor Pascual, que la pasada temporada jugó más de mil minutos –repartidos en 26 encuentros– que ayudaron a la escuadra riojana a conseguir el logro. Ahora, aunque el lateral derecho ya no esté en el cuadro riojano, su voz está más que autorizada para analizar lo que le espera al Racing.

Que esté entre los mejores no sorprende

“No mucho”, responde sin dudar el futbolista ferrolano a la pregunta de si le sorprende que un recién ascendido como la UD Logroñés ocupe la segunda posición tras las diez primeras jornadas del campeonato. Que la plantilla actual mantenga la base de la pasada y que su estilo de juego sea el mismo que entonces –“un fútbol muy propositivo, muy directo, que tiene la idea asentada”, define– lo llevan a pensar, a largo plazo, que el cuadro riojano es uno de los favoritos a meterse en los playoffs de ascenso a Segunda.

Un rival ofensivo que marca más que nadie

Nadie ha marcado tanto hasta ahora en el grupo 1 de Primera RFEF como los veinte goles –dos por partido de media– que lleva la UD Logroñés. Y eso, a juicio de Aitor Pascual, es el reflejo “de la forma de jugar que tiene el ‘míster’”. Unai Media, que fue ayudante de Andoni Iraola en el Mirandés y en el Rayo Vallecano, apuesta por que su equipo sea “muy agresivo, muy valiente... para intentar llegar a los extremos con el balón”. Es lo que lo define como “un fútbol muy vistoso y muy bonito, como seguro que va a ser este partido”.

Riesgos defensivos... que suelen salir bien

La manera de jugar por la que apuesta el conjunto rojiblanco, por contra, hace que solo haya sido capaz de mantener su portería a cero en una sola ocasión. Es el resultado de un estilo, que gusta de ir a pares defensivamente, “arriesgado... que si sale bien sales ganando. Es un poco diferente a lo que otros venían haciendo, pero es la idea en la que el ‘míster’ confía”, dice Aitor Pascual antes de explicar que, además de ser un fútbol bonito de ver, también lo es para jugar, sobre todo "para el que esté en el terreno de juego, porque le hace disfrutar”.

Una etapa que dejó buenos recuerdos

No solo por el ascenso a Primera RFEF, sino que el recuerdo que Aitor Pascual guarda de su paso por la UD Logroñés es muy bonito por la ciudad, por el club, por la afición, por los compañeros... “Le tengo mucho cariño”, explica antes de reconocer que la formación de la plantilla fue complicada –“éramos muchos nuevos”, apunta– y que asimilar el estilo del preparador era complicado. Pero al final consiguió un logro –el tercer salto de categoría de su carrera deportiva– que supone “una alegría inmensa, porque cada ascenso no se parece al otro”.

Un Racing muy completo que va a más

Estar en Ferrol ha permitido a Aitor Pascual ver todos los partidos jugados en A Malata por el Racing, al que también considera un claro aspirante a acabar metiéndose en los playoffs de ascenso a Segunda. Sobre todo porque ve como un equipo “muy competitivo, muy fuerte, que defiende y ataca muy bien”. Al futbolista ferrolano, además, lo que más le sorprende es que se demuestre, a estas alturas de la temporada, como un grupo tan completo, lo que lo lleva a apuntar el margen de mejora que tiene en lo que queda.

A por un destino en el mercado invernal

Sin equipo desde que empezase la temporada, Aitor Pascual se ha pasado la primera parte del curso entrenando con el Racing para llegar en las mejores condiciones al mercado invernal. Ahí, su intención es “encontrar un equipo en el que puede desarrollarme otra vez y disfrutar del fútbol”. El futbolista cree estar “en mi mejor momento a nivel mental”, así que estará atento a lo que el mercado le ofrezca, ya sea en España o en el extranjero. “Estoy abierto a todas las opciones... pero me gustaría probar la experiencia de ir afuera”, reconoce.