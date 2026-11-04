La firma Brico Dépôt y el Racing de Ferrol construyen una nueva alianza

Quintián y Teixeira, durante la presentación M. T.

La familia del Racing sigue creciendo y su último miembro, que hará su “debut” este sábado en A Malata patrocinando el choque ante la UD Logroñés, es la empresa de construcciones, bricojaje y reformas Brico Dépôt. Su representante Jesús Teixeira y la responsable de Márketing de la entidad verde, Ana Quintián, presentaron este nuevo acuerdo de colaboración con el que esta empresa quiere “dar un paso más, ser más próximos y cercanos con la ciudad. Nos unen muchas cosas. Hacer las cosas de forma sincera y próxima, son las bases del éxito”, añadía

Por su parte, Quintián manifestó la importancia de sumar estos nuevos apoyos como muestra de que “el club sigue generando ilusión”, como ejemplo la llegada de esta firma con más de trece años de presencia en la comarca.