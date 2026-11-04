Dani Ojeda, jugador del Racing de Ferrol: "Es el Logroñés el que tiene que estar más pendiente de nosotros en A Malata"

Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF Jorge Meis

Pocos números le faltan al Racing esta temporada para ser el equipo que, sin duda, quiere su entrenador Javier Vázquez y sus pupilos. Con casi una treintena de ocasiones generadas –17 de ellas dentro del área pequeña–, doce saques de esquina y ganadores en más de la mitad de los duelos, al conjunto ferrolano le faltó, precisamente, ante la Ponferradina lo que está echando en falta en estas diez primeras citas, aumentar ese casillero de cifras de goles que frente a los bercianos quedó a cero, dejando al grupo de la ciudad naval con los nueve con los que contaba y a los que les ha sacado un máximo rendimiento.

No esta una cuestión que preocupe en exceso en el vestuario verde, como señala un Dani Ojeda que tuvo en sus botas en el que, sin duda, hubiese sido la diana de la jornada. “Fue una locura, el equipo lo hizo todo para conseguir los tres puntos y su portero estuvo muy acertado. Está claro que tenemos que mejorar de cara a goles, es evidente que quizá llevamos pocos, aunque los hayamos utilizado bien. Pero no se le puede reprochar nada al equipo en ese sentido”, sentencia el canario, recordando, además, que no sólo los delanteros han aportado en este sentido, sino jugadores de otras muchas posiciones.

“Sólo queda seguir intentándolo y estoy seguro de que vamos a acabar metiéndolos”, añade. Él mismo lo seguirá intentando como hizo ante la Deportiva, con un tiro desde casi el medio del campo y que ya intentó en otras ocasiones. “Me salió hacerlo y se me ve que estoy mirando para el banquillo a ver si me dicen que entra o algo para pedir el FVS. Una acción así no se hace todos los días y me hubiera encantado meterla”, cuenta entre risas el extremo.

Confianza y atrevimiento

Un intento que le llegó al canario fruto de la confianza, como él mismo señala, que está sintiendo dentro del equipo ferrolano tras una temporada complicada.

“Cuando uno se siente bien dentro del campo se le ocurre hacer cosas que a lo mejor en otro momento no”, confesaba, “estoy muy a gusto aquí, del año que vengo no fue fácil a nivel personal y encontrarme con este cariño –de afición, cuerpo técnico y compañeros– me hace tener mucho más desparpajo sobre el campo”, añadía Ojeda, que no le quitaba hierro a su cambio rondando el 70. “Evidentemente lo quiero jugar todo, le pedí al ´míster’ que me dejara para la falta, pero más allá estoy contento con lo que me toque jugar”, señalaba riendo.

Muchas virtudes

Y esta alegría se contagia también a y de una afición con el que ha creado una gran comunión y a la que le solicita su presencia para el partido de este sábado ante un Logroñés “alegre”. “Que te quieran y te aplaudan siempre de esa manera es de valorar. El Logroñés tiene muchos argumentos, ataca mucho –suma 20 goles– y cuando atacas más huecos hay. Es muy peligroso”, cuenta Ojeda que también avisa “nosotros tenemos nuestra forma de jugar y a partir de ahí creo que es el Logroñés viniendo a nuestra casa son los que tienen que estar más pendientes de nosotros y nosotros optimizar nuestras virtudes, que son muchas”.

Con este avance, el canario, si bien conocer de que el horario “vermú” no es el mejor para una A Malata a rebosar, abre la mano a la marea verde. “Los que puedan venir que vengan con todas las ganas porque estoy seguro de que vamos a hacer otro buen partido y nos vamos a llevar los tres puntos”, apuntaba a la tripulación del campo ferrolano.