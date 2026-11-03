Tras un octubre de diez, el Racing de Ferrol va a por un noviembre de doce

Pujol se lamenta de una ocasión errada Jorge Meis

Octubre fue un mes de diez para la formación de Javi Vázquez. Una decena fueron los puntos en los cinco encuentros disputados por los verdes en los cinco choques programados en un poco más largo de lo habitual décimo mes del año. Tres triunfos, una derrota y un empate que dejan paso ahora a un noviembre que para los ferrolanos comenzará este fin de semana y que huele casi en su totalidad a sábado y a sesión vermú.

1. Racing-UD LogroñésLa segunda plaza en juego en el segundo en casa

El grupo ferrolano vuelve a enganchar su segundo encuentro en casa, después de los disputados ante Real Unión y Barakaldo, y que terminaron con un +6 para los de Vázquez. Los verdes reciben a los riojanos ahora con un +1 y en ambos casos con mucha hambre por volver a ganar, tras el doloroso traspié de los recién ascendidos blanquirrojos ante, precisamente, un Mirandés cortacabezas. Un duelo en la cumbre a la hora del aperitivo –13.00–, ya que sólo tres puntos separan a los visitantes de Unai Mendia, de la segunda plaza del Racing de Vázquez en la cuarta.

2. Bilbao Athletic-Racing: Otra sesión vermú, ahora en tierras vascas

Y en lo que pueden ser dos primeras semanas asimismo muy fructíferas para los racinguistas, el grupo verde visita Lezama para intentar poner tierra de por medio ante otra de las formaciones que ahora mismo peleando por este en la zona alta. En su momento más irregular de la campaña, aunque calmado con su triunfo ante el Cacereño, el grupo de Llopis es siempre un adversario complicado, si bien la formación racinguista todavía tiene muy reciente su último triunfo en tierras vascas, con el 0-1 de Chema Rodríguez en abril. Un nuevo duelo en el que el Racing repite día –sábado– y hora –13.00–.

3. UD Ourense-Racing: Los de Vázquez, a por el tercer derbi gallego

Cambia al domingo el conjunto ferrolano su entrada al campo, pero se mantiene en horario matinal –12.00 horas– regresando a Galicia para cerrar su ciclo de derbis autonómicos con la UD Ourense como rival. Con O Couto como escenario, los de la ciudad naval esperan firmar la que sería su tercera victoria en estos encuentros de rivalidad gallega ya que, cabe recordar, los verdes superaron el tropiezo contra el líder Lugo con sendas victorias frente al Pontevedra y abriendo su cuenta fuera de casa en Riazor contra el Dépor Fabril.

4. Racing-Mérida: Cerrar el mes en A Malata por todo lo alto

El Racing desconoce todavía fecha y hora del que será su último encuentro de noviembre, ese en el que recibirá en A Malata a un también conocido Mérida. Todo apunta, por la convocatoria de elecciones y precedentes de los partidos jugados como local, que este horario será también más matutino que vespertino y quizá repitiendo sábado.

Será el segundo duelo de los de Vázquez en casa en estas cuatro semanas de competición prenavideñas y al que podría llegar defendiendo de nuevo su condición de invicto en el estadio de A Malata. Para ello habrá que esperar a ver lo qué sucede este sábado con la visita del citado conjunto de La Rioja a un campo ferrolano que no conoce la derrota.