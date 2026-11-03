Diez jornadas de esperanza para el Racing de Ferrol

Ropero busca el remate durante el partido contra la Ponferradina Jorge Meis

Haber completado las diez primeras jornadas de liga le sirve el Racing para hacer un primer análisis de lo hecho hasta ahora. El equipo ferrolano cruza el primer cuarto del campeonato liguero en la cuarta posición, con 17 puntos en su haber. Y eso le hace estar a ocho del líder, que es el Lugo, y mantener los dos de renta sobre las plazas que ya no dan acceso a los playoffs de ascenso a Segunda. Al menos, su distancia con respecto a los cinco puestos que condenan al descenso a Segunda RFEF se eleva a los seis puntos.

“Si lo miramos desde la primera jornada, el equipo está trabajando muy bien, que es lo que esperaba el ‘mister’”, analiza el atacante Ropero. Sobre todo porque el cuadro verde “compite en todas las situaciones, en casa o fuera de casa”. De hecho, en la actualidad es la escuadra que menos tantos ha encajado en lo que va de campeonato “partido a partido, estamos demostrando que es complicado hacernos daño”, añade el futbolista vitoriano, mientras que su compañero Esquerdo cree que dejar la portería a cero contra la Ponferradina por quinta vez en el campeonato “nos refuerza”.

En el lado opuesto, el centrocampista valenciano apunta que el cuadro verde “es muy dinámico, muy versátil, no atacamos siempre de la misma manera”. Incluso, Esquerdo destaca que “tenemos mucha movilidad y, si seguimos jugando así, a los rivales les va a costar mucho defendernos”. Además, a pesar de que la escuadra de la ciudad naval acumula 250 minutos sin marcar, Ropero está convencido de que “estamos tranquilos, porque el gol va a acabar llegando. En la plantilla hay nivel de sobra así que, desde la calma y el trabajamos, intentaremos mejorar en este aspecto”.

Comparativa

En su cuarta temporada en Primera RFEF –categoría que está en su sexta edición–, el Racing vive su segundo mejor curso a nivel de puntos a estas alturas del campeonato. Solo en la temporada 22/23, en la que acabó logrando el ascenso a Segunda, había sumado más puntos que en esta –entonces llevaba 23 y ocupaba la segunda posición–. En cambio, en la campaña 21/22 no pasaba de los quince –aunque acabó luchando por el ascenso– y el curso pasada había sumado los mismos puntos que este. Así que la escuadra de la ciudad naval espera mantener este ritmo en lo que resta de campeonato para, de esta manera, colarse entre los cinco primeros y jugar las eliminatorias que permiten dar el salto de categoría.

Para eso espera potenciar las cosas en las que está siendo más fuerte –el rendimiento en casa o la seguridad defensiva que le hace ser el que menos encaja— y mejorar las cosas en las que está siendo más débil –su rendimiento a domicilio o el escaso poder goleador que ha mostrado hasta ahora–.