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Racing de Ferrol

A la venta las entradas para ver el duelo contra la UD Logroñés

El Racing de Ferrol se enfrentará al equipo que en la actualidad ocupa la segunda plaza de la clasificación

Juan Quijano
Juan Quijano
03/11/2026 08:40
Racing de Ferrol-Ponferradina
Aficionados durante el partido ante la Ponferradina
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Ya están a la venta las entradas para presenciar el partido que, con motivo de la undécima jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF, va a enfrentar el próximo sábado, a partir de las 13.00 horas, al Racing con la UD Logroñés en el estadio de A Malata. Además de que los socios del club verde podrán acceder al estadio de la ciudad naval de manera gratuita, las localidades tendrán un precio de 25 euros (Tribuna), 20 (Preferencia) y 15 (Fondos).

Los billetes se pueden adquirir tanto de manera presencial, en las oficinas que el club tiene en A Malata –hasta el jueves de 10.00 a 16.30 horas y el viernes entre las 10.00 y las 13.30–, como de forma online –a través de la página web oficial de la entidad–. Además, el día del partido las taquillas de la grada de Preferencia abrirán una hora antes del comienzo del duelo para continuar con la venta de billetes de cara a a presenciar este partido.

La afición visitante, además, estará ubicada en los sectores 10 y 11 de la grada de Fondo Norte. Las entradas para los seguidores del cuadro riojano tendrán un coste de quince euros.

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