Esquerdo, jugador del Racing de Ferrol: “Ha sido frustración”

Esquerdo disfrutó del duelo ante sus excompañeros Jorge Meis

“Hay que estar orgullosos de lo que se ha hecho hoy”. Así de claro se mostraba un Esquerdo, perfecto conocedor de la dinámica tanto de su ex, Ponferradina, como de su nueva pareja, un Racing que “hoy no nos ha tocado, pero que otro día a lo mejor tenemos cuatro y metemos tres”. Y es que el futbolista de Calpe se sorprendía cada vez que recordaba la ingente cantidad de ocasiones generadas por los suyos para que, finalmente, el encuentro terminase en reparto de puntos. “Ha sido frustración”, comentaba el jugador que, asimismo, confesaba que “sí que teníamos la confianza de que iba a entrar. Así que al final el 0-0 te deja un poco sabor agridulce, pero sabemos que en esta dinámica acabará entrando”.

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Y es que dentro vio más de una el mediocentro, incluida la suya propia “que le pegó al palo. La de Monju, la he visto dentro... es que estaba celebrándolo ya. Ha habido muchas que hemos visto dentro y al final no ha sucedido, no hemos tenido esa pizca de suerte, pero el trabajo del equipo ha sido espléndido”.

Esquerdo apuntó al buen trabajo ofensivo de la formación racinguista, poniendo el foco en un balón parado que en esta ocasión dio muchos sustos, pero ninguno definitivo. “Hay que seguir trabajando en eso, le estamos dando la importancia que toca y vamos a seguir así”, subrayaba una de las nuevas incorporaciones verdes llegadas, precisamente, de la Deportiva.

El Racing hizo su juego, sin premio, algo que sí que tuvo una Ponfe a la que el punto sumado en A Malata le supo a mucho más. Incluso al propio Esquerdo le sorprendió su exequipo y el hecho de no poder marcarle en un partido de ocasiones tan claras. “El año pasado, al final, casi todos los partidos a lo mejor fueron así, pero encima nos íbamos con la victoria de todos los campos a los que íbamos”.

Una circunstancia que no se dio, afortunadamente, el sábado en una A Malata también frustada por el resultado, pero visiblemente satisfecha por el trabajo de los suyos. “Hay que valorar que con este partido, hemos hecho un punto y hemos conseguido otra portería a cero en casa. Eso al final refuerza el trabajo que estamos haciendo”, añade el jugador alicantino, para el que, al igual que para Nóvoa, Álvaro Juan u Ojeda “que afrontas con ilusión, siempre te gusta jugar contra equipos en los que has estado. Hemos disfrutado mucho”, confesaba el ahora jugador racinguista, añadieno que este era uno de esos duelos “idóneos” para jugar.

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Y si bien la fiesta no pudo ser completa por la ausencia de ese invitado que parecía iba a llegar en cualquier momento, el gol, “hoy hemos quedado 0-0 pero si el equipo sigue jugando así, el próximo partido puede ser un 2-0. Tenemos que seguir esta dinámica y sentir que el aficionado del Racing está orgulloso de lo que hacemos”. Con el regreso por momentos a su mente de esa casi treintena de ocasiones, Esquerdo quiso asimismo seguir destacando lo hecho por su equipo. “Hay mucho equipos que en un partido entero no llegan a diez”, sentenciaba, espera a que, para la próxima no hagan falta tantas.