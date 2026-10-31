La Ponferradina frena la racha victoriosa del Racing de Ferrol en A Malata (0-0)

Raúl Alcaina trata de zafarse de un rival Jorge Meis

Ya no cuenta por victorias el Racing los partidos que juega en A Malata. En el que lo enfrentó a la Ponferradina no logró sumar los tres puntos... porque no fue capaz de marcar. Sólo eso le faltó a la escuadra de la ciudad naval para salir victorioso de un encuentro en el que dio un buen nivel ante un rival que podría ser directo en la lucha por meterse en los playoffs de ascenso a Segunda, pero en el que se confirmó que le falta un poco de efectividad ante la portería contraria para ganar más encuentros de los que está consiguiendo llevarse.

Ni Racing ni Ponferradina fueron capaces en los primeros minutos de imponer claramente su idea sobre la del oponente. Si acaso, el equipo ferrolano tuvo más presencia cerca de la meta rival, mientras que su adversario intentó ganar su cuota de protagonismo a través de lanzamientos lejanos que, sin embargo, no llegaron a suponer peligro para la portería local. De todas maneras, a medida que el encuentro iba discurriendo, el conjunto verde pareció irse sintiendo más cómodo.

La sensación de dominio incluso aumentó cuando a la velocidad en la circulación de la pelota le sumó sus primeras ocasiones claras para marcar. Un cabezazo ligeramente desviado de Monjonell, un disparo de Dani Ojeda desde el centro del campo que el portero visitante salvó de manera milagrosa y un par de remates de Raúl Alcaina hicieron que el marcador estuviese más cerca que nunca de estrenarse, aunque el luminoso con el que había empezado el encuentro era lo que perduraba.

En los minutos finales del primer acto, la Ponferradina trató de estirarse y dar señales de vida cerca de la portería local. Pero sus intentos no llegaron a traducirse en ocasiones claras para marcar, todo lo contrario que hacía el cuadro verde cuando se presentaba cerca del área visitante, como se confirmó con otro cabezazo de Monjonell –esta vez el poste– que dio cuenta de que la escuadra local era la que estaba más cerca de poner el marcador a su favor.

Dio un paso adelante el cuadro berciano al comienzo de la segunda parte. Y no solo por el cambio que realizó en el lateral izquierdo, porque sino porque durante unos minutos apareció con más peligro que nunca ante la portería defendida por un Lucas Díaz que, en las pocas ocasiones en las que tuvo intervenir, lo hizo con seguridad. Pero esta fase duró solo unos minutos y enseguida el Racing retomó su papel de dominador casi total que había ejercido durante la mayor parte del período inicial.

Entre los saques de esquina que llegó a forzar y los lanzamientos que realizó sobre la portería de un Álex Domínguez que fue, con diferencia, el mejor de su equipo durante el partido, el Racing contrajo merecimientos para ponerse en ventaja en el marcador ante un rival que, agobiado por momentos, encontró en los cambios la manera de tomarse un respiro del asedio al que estaba siendo sometido. Eso sí, el electrónico se mantenía con el empate inicial.

El duelo se convirtió en los últimos minutos en un constante ida y vuelta en el que las dos escuadras buscaban el tanto que les diese los tres puntos. Y aunque tanto Racing como Ponferradina llegaron con relativa facilidad a la portería contraria –el cuadro verde incluso apretó botando varios córners de manera consecutiva–, el marcador no se movió. Así que se quedó con un empate que se le queda escaso al conjunto de la ciudad naval por todo lo que llegó a hacer.