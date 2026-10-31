Javi Vázquez, entrenador del Racing de Ferrol: "La sensación es la de que teníamos que ganar este partido"

El preparador, antes del inicio del duelo en A Malata Jorge Meis

El Racing hizo en la tarde del sábado todo un catálogo del fútbol que hay que hacer, de las numerosas formas de generar ocasiones, de ataque y de defensa para, transcurridos poco más de 90 minutos, no poder ganar. Pero, precisamente, todo ese trabajo y el hecho de seguir sin perder en A Malata es el lado positivo con el que se queda Javi Vázquez tras un duelo “agridulce. Felicidad por un lado por todo lo qué se que se hace muchas veces muy bien, al final te acerca a ganar. Pero, por otro lado, hay la sensación de que teníamos que haber vencido”, señalaba el madrileño.

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Con una Ponferradina maniatada durante gran parte del encuentro –a excepción de unos minutos mediado el primer tiempo y el inicio del segundo–, “hemos defendido muy bien”, añadía Vázquez, “feliz también por esa parte, que te permite que el rival no te genere ninguna ocasión clara”.

Los verdes se mostraron sólidos, compactos y, sobre todo, hambrientos, muy hambrientos de un nuevo triunfo para “minimizar al oponente, a un equipazo, al que es muy difícil, por su filosofía defensiva, generarle peligro”. Y el Racing superó esta asignatura con nota.

Casi una treintena de ocasiones, siete de ellas entre los tres palos, por dos de la Deportiva. Vázquez y su equipo “adivinaron” las cartas iniciales de Nafti y su juego posterior. El equipo verde hizo todo para llevarse los tres puntos, pero no fue así.

El madrileño está tranquilo por que con todo esto “me gusta mucho lo que veo. Me encanta”, recordando también que, tras diez jornadas, “tengo la sensación de que muchas veces nos penalizan mucho y nosotros necesitamos mucho para penalizar al rival, pero creo que estamos a nivel de puntuación y sensaciones en un momento bueno”.

El técnico ve estas circunstancias como regalos para seguir creciendo y recuerda que “el día del Fabril ganamos 0-1 y no me fui contento. Hoy empatamos y me voy muy contento. Estamos satisfechos, pero jodidos porque soñábamos con ganar”, sentencia.