El Racing de Ferrol, a regresar a la senda victoriosa

La profundidad de Álvaro Ramón por la banda izquierda es una de las armas del Racing Jorge Meis

La derrota encajada ante el Mirandés no permitió al Racing encadenar su cuarta victoria, algo que no consigue en la categoría de bronce del fútbol español desde hace cuatro temporadas. Aun así, el equipo ferrolano permanece cómodamente instalado en la tercera posición clasificatoria y el partido que lo enfrenta a la Ponferradina este sábado –16.30 horas, A Malata– le brinda la posibilidad de asentarse más en la zona que clasifica para los playoffs de ascenso a Segunda. Incluso le ofrece la ocasión de distanciar más a un rival que se presupone que va a ser directo por este objetivo, así que los tres puntos que se ponen en juego pueden tener un valor todavía mayor.

Será el primero de los dos encuentros que el cuadro verde juegue como local de manera consecutiva –el sábado de la próxima semana recibirá a la UD Logroñés, otro adversario llamado a estar en la zona alta de la clasificación–. Y en vista de su buen rendimiento en casa, donde ha ganado todos los partidos que ha disputado, su intención es la continuar en esa dinámica para, de esta manera, seguir sumando puntos a su casillero y seguir entre los mejores de la categoría.

Nivel

A pesar de la última derrota encajada, el cuadro verde aspira a mantener en nivel que dio durante buena parte del partido ante el Mirandés –sobre todo en la primera parte– . Porque, más allá del resultado, la formación de la ciudad naval es consciente de que hacer las cosas bien es lo que más acerca a un buen marcador. Y la mejoría que la escuadra de la urbe local está exhibiendo semana a semana es lo que le hace ser optimista de cara a los siguientes encuentros.

Con las bajas de los lesionados Migue Leal y Álvaro Juan –ambos en el tramo final de la recuperación de sus respectivas lesiones–, la escuadra de la ciudad naval tiene mimbres suficientes como para complicarle las cosas a un rival que también es de altura.