En Directo | Racing de Ferrol-Ponferradina
El conjunto verde busca reencontrarse con la victoria ante su gente
Empieza a rodar el balón en A Malata
Previo al inicio los jugadores posaron con una pancarta contra el cáncer y se guardó un minuto de silencio por las víctimas del accidente de tren de Toledo
A por otra... de verde
Uno de esos cuatro nombres con pasado berciano es el ourensano Ger Nóvoa, que el pasado año vivió la otra cara de la moneda, con un triunfo verde que espera repetir
Defensa y acierto
Javi Vázquez manifestó su amor por el trabajo defensivo que está realizando su equipo y espera que se mantenga así en casa, y esta vez con victoria
El póker de ases
Será un encuentro de reencuentros, con cuatro ex de la Ponferradina vistiendo ahora la elástica del Racing de Ferrol
Equipo inicial de la Deportiva
Nafti iniciará el partido con: Álex Domínguez, Aleix Roig, Undabarrena, Jelbat, Koke, José de León, Calderón, Óscar Vacas, Borja Valle, Pablo Muñoz y Slavy.
Los once tripulantes iniciales en A Malata
Un par de cambios en el once inicial con el que el Racing busca seguir sumando en casa. Parten de inicio Álvaro Ramón y Esquerdo, a los que se unen Lucas, Édgar, Nóvoa, Monju, Bernal, Endika Buján, Dani Ojeda, Arroyo y Alcaina.
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