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Racing de Ferrol

En Directo | Racing de Ferrol-Ponferradina

El conjunto verde busca reencontrarse con la victoria ante su gente

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
31/10/2026 15:30
DirectoRacing (1)
Racing de Ferrol
0-0
Ponferradina
1'
1º parte

Empieza a rodar el balón en A Malata

Previo al inicio los jugadores posaron con una pancarta contra el cáncer y se guardó un minuto de silencio por las víctimas del accidente de tren de Toledo

A por otra... de verde

Uno de esos cuatro nombres con pasado berciano es el ourensano Ger Nóvoa, que el pasado año vivió la otra cara de la moneda, con un triunfo verde que espera repetir

Defensa y acierto

Javi Vázquez manifestó su amor por el trabajo defensivo que está realizando su equipo y espera que se mantenga así en casa, y esta vez con victoria

El póker de ases

Será un encuentro de reencuentros, con cuatro ex de la Ponferradina vistiendo ahora la elástica del Racing de Ferrol

Equipo inicial de la Deportiva

Nafti iniciará el partido con: Álex Domínguez, Aleix Roig, Undabarrena, Jelbat, Koke, José de León, Calderón, Óscar Vacas, Borja Valle, Pablo Muñoz y Slavy.

Los once tripulantes iniciales en A Malata

Un par de cambios en el once inicial con el que el Racing busca seguir sumando en casa. Parten de inicio Álvaro Ramón y Esquerdo, a los que se unen Lucas, Édgar, Nóvoa, Monju, Bernal, Endika Buján, Dani Ojeda, Arroyo y Alcaina.

¡Bienvenid@ss!

¡Hola a todxs! Falta una hora para que comience este Racing de Ferrol-Ponferradina