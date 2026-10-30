Javi Vázquez, durante su partido ante el Mirandés Alfaquí

A Javi Vázquez le costó digerir la derrota sufrida por el Racing que prepara ante el Mirandés, pero su experiencia –“con el paso de los años ya he entendido que esto es lo que puede pasar”, admite– y cómo es la Primera RFEF –“así es la categoría en la que estamos”, recuerda– le hace mantener la estabilidad. Sobre todo después de un partido como el jugado en Anduva en el que “la primera parte fue increíble, mejor que la de otros duelos en los que acabamos ganando” pero que en el tramo final “perdimos un poco el orden”.

A pesar de la última derrota, el preparador racinguista recuerda que “lo más importante es que sigamos en esa línea, que dominemos muchas cosas, porque es lo que te acerca a ganar”. Por eso, Javi Vázquez insiste en que le da más importancia a los procesos que a los resultados. “Es el objetivo número uno ahora; a medida que vaya avanzando el campeonato, la clasificación irá ganando peso”, concede.

Análisis

Por eso, la valoración que Javi Vázquez hace al llegar a la décima jornada es que “estamos un poco por delante de las expectativas”. De hecho, el preparador recuerda que no ganar en las dos primeras jornadas “nos vino bien porque nos regaló información para construir algo más potente“. Así que ahora ve que la formación de que dirige “domina muchas fases. Con balón es capaz de someter al rival y tener posesiones largas, pero también de jugar de una manera más directa”.

En cambio, el entrenador explica que “defensivamente el equipo me tiene enamorado, porque estamos siendo compactos, solidarios y nos adaptamos al rival”. Pero, a pesar de que el cuadro verde ya hace muchas cosas bien, “lo que tenemos que hacer es seguir siendo mejores”. Su conclusión, de todas formas, es que “estoy muy contento de cómo veo al equipo en todo, pero lo importante es mantente la estabilidad en la victoria... y sobre todo en la derrota”.

Rival

Ahora, la visita de la Ponferradina traerá a A Malata al que Javi Vázquez califica como “un equipazo, un equipo increíble que nos va a exigir volver a exhibir una versión muy cercana a lo que estamos siendo en casa para tener opciones de volver a ganar el partido”. Además, a pesar de la baja de Fede San Emeterio –una de sus piezas clave que seguramente será reemplazado por Óscar Vacas–, el preparador recuerda que “tiene una gran plantilla, con muchos y buenos jugadores. Pongan al que pongan será un equipazo”.

Además, la capacidad defensiva del cuadro berciano –el segundo que menos encaja del grupo 1– lleva a Javi Vázquez a explicar que “lo importante es que compitamos con nuestros procesos, y de manera organizada, durante todo el partido, porque así tendremos más opciones y el rival menos”. Pero también apunta que “intentaremos llevar el peso y jugar a lo que queremos”.