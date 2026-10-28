Racing de Ferrol y Clínica Dental Patricia Aneiros, una unión a largo plazo
El centro patrocina el próximo duelo en A Malata ante la Ponferradina
La unión del Racing de Ferrol y la Clínica Dental Patricia Aneiros es también una misión a largo plazo. Con varios años de colaboración entre las dos entidades, sus nombres vuelven a vincularse para el partido en A Malata ante la Ponferradina. “Una de las claves de esta colaboración es que compartimos la manera de entender el trabajo, con cercanía, confianza, esfuerzo diario y ganas de seguir mejorando”, apuntaba Ana Quintián, responsable de Marketing del club, añadiendo que “los mejores resultados se construyen con constancia y dedicación”.
Aneiros señaló “el orgullo” que supone renovar esta colaboración. “Fue una decisión fácil, porque es aquí donde queremos estar”, añadía. Ante un equipo que para ella “transmite ilusión, talento y un técnico que confía”, su apuesta para el sábado es ya un clásico 1-0. “Últimamente es el resultado, pero si es uno favorable y más abultado, vamos a estar todos encantados”, sentenciaba.