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Racing de Ferrol

Racing de Ferrol y Clínica Dental Patricia Aneiros, una unión a largo plazo

El centro patrocina el próximo duelo en A Malata ante la Ponferradina

Redacción Ferrol
28/10/2026 17:57
Aneiros y Quintián, en la presentación del duelo patrocinado ante la Ponferradina
Aneiros y Quintián, en la presentación del duelo patrocinado ante la Ponferradina
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La unión del Racing de Ferrol y la Clínica Dental Patricia Aneiros es también una misión a largo plazo. Con varios años de colaboración entre las dos entidades, sus nombres vuelven a vincularse para el partido en A Malata ante la Ponferradina. “Una de las claves de esta colaboración es que compartimos la manera de entender el trabajo, con cercanía, confianza, esfuerzo diario y ganas de seguir mejorando”, apuntaba Ana Quintián, responsable de Marketing del club, añadiendo que “los mejores resultados se construyen con constancia y dedicación”. 

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Aneiros señaló “el orgullo” que supone renovar esta colaboración. “Fue una decisión fácil, porque es aquí donde queremos estar”, añadía. Ante un equipo que para ella “transmite ilusión, talento y un técnico que confía”, su apuesta para el sábado es ya un clásico 1-0. “Últimamente es el resultado, pero si es uno favorable y más abultado, vamos a estar todos encantados”, sentenciaba.

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