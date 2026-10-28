Ger Nóvoa, xogador do Racing de Ferrol: "O resultado do ano pasado xa me valía"
O futbolista ourensán reecontrase coa Ponferradina dun Nafti á que "sempre é moi difícil meterlle goles"
O ourensán Ger Nóvoa é un deses catro xogadores verdes que este sábado terán que pensalo dúas veces antes de despexar un balón ou dar un pase. En fronte terá o equipo no que militou ata a tempada pasada, a Ponferradina, coa que, casualmente, xa viviu unha vitoria na Malata, aínda que por aquel entón no bando contrario.
O defensa non recorreu aos seus contactos nin amigos para intentar descubrir os planos dos seus ex compañeiros ou do seu antigo adestrador, Nafti.
O que si sabe o xogador, e o que reflecten as estatísticas da Ponferradina —é o equipo que menos goles recibiu, con seis, por detrás do Cacereño, con cinco—, é que “sempre foi difícil meterlle gol aos equipos de Mehdi, porque se basea moito no nivel defensivo, en ser un bloque. Neses equipos é moi difícil de entrarlle e miraremos nos aspectos que máis sofren e intentaremos explotalos para, a partir de aí, intentar gañar”, sinalaba o futbolista. Unhas cifras das que tampouco está moi alonxado o seu Racing, que suma só un gol máis en contra –sete– que o rival do sábado.
Os puntos son os puntos
Nóvoa coñece o vestiario berciano, con amigos cos que se ben non lles tirou da lingua para este encontro, “falo semanalmente, case a diario. É un partido especial porque teño amigos, como en outros equipos, pero son tres pontos á fin e ao cabo”, confesaba este futbolista, un dos intocables do preparador Javi Vázquez neste comezo de campaña.
E, ao igual que fai o adestrador racinguista, o defensa verde tampouco é moi amigo de botarlle un ollo á clasificación, nin cando as cousas, como está a acontecer, colocan ao seu equipo nunha boa posición. “Non me gusta mirala. Ás veces dime a miña parella, os meus pais pois imos de tal, e dígolles que non sei, que non a miro. A min o que me importa é o día a día, estar ben, feliz co equipo, que da gusto adestrar como adestramos esteamos como esteamos, na posición que sexa. É o camiño a seguir, esteamos onde esteamos, ser nós”, subliñaba o defensa racinguista.
Mantendo esa identidade verde que partido a partido o Racing vai amosando, Nóvoa quere repetir, ao igual que xa o fixo fai pouco máis dun ano o Racing, aquela vitoria na Malata que sofreu ca camisola branquiazul. “A min o resultado xa me valía”, sinalaba entre risos, “todo o que sexa gañar diante da nosa xente é un gran logro. Oxalá se dé ese resultado e se é coa portería a cero mellor, que non nos gusta encaixar, e máis a porteiros e defensores”.
O ourensano espera continuar ese gran momento como local no que está o Racing, disposto a facelo tras caer fronte ao Mirandés a domicilio. “Despois dunha derrota sempre tes a cousa de que chegue a fin de semana para darlle a volta. Pero o equipo ten unha liña continuista moi boa. Hai que seguir así”, engadía Ger, “e creo que vimos de facer unha das mellores primeiras partes do campionato”.
Un bo xogo que quedou opacado por, de novo, esas xogadas a balón parado que seguen privando aos de Vázquez de máis alegrías. “Fastidiounos, pero non nós comemos moito a cabeza. É verdade que hai que darlle unha voltiña, pero non nós preocupa en exceso. Imos seguir mellorando”, indicaba o xogador sobre estas dianas sufridas neste tipo de accións.
Un partido moi emocionante para Nóvoa, tanto polo reencontro ca Deportiva –que chegará sen San Emeterio– como por esa nova oportunidade de seguir sumando de tres na casa. “Oxalá siga sendo así, tamén influe a xente que está a vir que nós está a apoiar moito”.