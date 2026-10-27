Un póker de ases verdes contra la mano de su ex, la Ponferradina

Ger Nóvoa, en su visita del pasado año al campo ferrolano con el grupo berciano Daniel Alexandre

Prácticamente sin rastro de polvo tras la derrota sufrida en su visita a Anduva en la pasada jornada, la máquina verde desprende ya el vapor para emprender camino hacia la que puede ser una nueva victoria en A Malata. Una fortaleza que ahora visita una Ponferradina en la que ninguno de sus integrantes cuenta con pasado racinguista, si bien parece que el camino desde tierras bercianas a la ciudad naval está más concurrido.

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Hasta cuatro nombres de los ahora dirigidos por Javier Vázquez volverán a verse las caras con su exformación y lo harán con un verde ferrolano que esperan deslumbre a la rayada equipación visitante. El más veterano de estos ex procedentes del Bierzo es, precisamente, un canterano de la Deportiva como Álvaro Ramón. En su segunda campaña buscando ese regreso al fútbol profesional en el verde ferrolano, el lateral izquierdo ya ha disputado este encuentro en, ahora, una inexpugnable A Malata.

Y también lo fue en la temporada pasada, en la que la visita del grupo berciano los tres puntos se quedaron en casa con un marcador de 2-1 en la tercera jornada, a mediados de septiembre. Unos choques que sólo ha podido disputar de verde, ya que en su etapa en la Ponfe –24/25–, el conjunto ferrolano militaba por aquel entonces en Segunda División, consumando su descenso, precisamente, a finales de ese ejercicio.

Pesca doble

Ramón abandonó entonces las filas de la Deportiva para recorrer el camino a Ferrol, algo que también hizo el ourensano Germán Nóvoa que, precisamente, coincidió con este en esa campaña 24/25. El defensa tardó una temporada más en hacer las maletas para mudarse a la ciudad naval, por lo que, en su caso, vivió la otra cara de la moneda en el citado encuentro de la tercera jornada con derrota de la que ahora es su exformación en un resultado que, sin duda, espera repetir al igual que el resto de sus compañeros y afición.

No vino sólo Nóvoa, ya que la red de arrastre de la casa verde “pescó” también al centrocampista valenciano Vicente Esquerdo. Si bien, para él, este sí que será un encuentro diferente, ya que en su caso no pudo estar en este partido de hace poco más de un año en el terreno de juego ferrolano, puesto que el jugador se estaba recuperando de una lesión. Ahora, el de Calp podrá recuperar el tiempo perdido. Eso sí, ya con la indumentaria de la formación de la ciudad naval.

El cuarto as de este póker de jugadores llegados desde la Ponferradina es Dani Ojeda. El extremo izquierdo de la casa verde se ve las caras con el club con el que, hasta la fecha, más duelos ha disputado, un total de 77, por lo que sin duda será un encuentro muy especial para él.

El canario fue el precursor de esta lista de nombres en formar en las filas del grupo berciano, ya que se incorporó a su disciplina en la campaña 21/22, compitiendo también en la 22/23. Unos cursos en los que el futbolista no coincidió con el conjunto ferrolano, ya que el grupo local competía en Primera RFEF y la Deportiva lo hacía en Segunda División.

De esos dos ejercicios, Ojeda volverá a reencontrarse con el portero iraní Amir Abedzadeh que, casualmente, tras esas dos campañas en El Toralín, regresó esta tras su etapa en el Marítimo portugués y más recientemente en el Castellón. Un duelo de reencuentros para ellos y, asimismo, esperan que también de su equipo con el triunfo en A Malata.