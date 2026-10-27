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Racing de Ferrol

El hilo que une a Racing de Ferrol con el Chelsea, Villarreal o Burgos, los vehículos GAC

La entidad deportiva e Integral Motion renuevan un acuerdo al que se une la marca china

Redacción Ferrol
27/10/2026 20:34
Representantes de club y marcas, durante la presentación del acuerdo
Representantes de club y marcas, durante la presentación del acuerdo
M. T.
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El Racing de Ferrol cuenta desde esta campaña con un hilo de unión que lo vincula a otros clubes históricos como Villarreal, Racing de Santander, Burgos o Chelsea. Una alianza que llega con el desembarco en la casa verde de la firma china de automoción eléctrica GAC, de la mano de Integral Motion, concesionario oficial en la provincia de A Coruña de esta marca. Esta empresa, que suma ya seis años confiando en el club de la ciudad naval, señaló de la mano de su director ejecutivo Manuel Taboada que “creemos mucho en el proyecto y esperemos que sea por mucho más”. 

A su lado, Julián Alfonso, director general de GAC en España y muy conocedor asimismo de los entresijos futbolísticos por su vinculación con el Burgos CF señaló que “hemos buscado el mejor ‘partner’ en A Coruña y lo primero que hicimos fue decirles ¿y un patrocinio para el Racing de Ferrol? GAC apuesta por el fútbol, por el deporte, da cercanía y abraza a las personas. El fútbol es una pasión y conducir un GAC es otra pasión”, señala. Asimismo, Ricky Mu, director general de la marca, apuntó que esta colaboración “es un honor”. Una unión que asimismo repercutirá en la masa social racinguista, con descuentos en sus vehículos.

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