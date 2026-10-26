Las entradas para ver el partido contra la Ponferradina ya están a la venta

El campo de A Malata espera registrar una buena entreada Jorge Meis

Ya están a la venta las entradas para presenciar el partido que enfrentará al Racing con la Ponferradina con motivo de la décima jornada liguera del grupo de Primera RFEF. Los socios del club ferrolano podrán acceder al estadio de manera gratuita presentando su carnet, pero los que no lo sean podrán adquirir sus localidades tanto de manera presencial –las oficinas que la entidad tiene en A Malata abren hasta el jueves de 10.00 a 17.00 horas y el viernes de 10.00 a 14.00– como de forma online –a través de su página web oficial–.

Los billetes tendrán unos precios de 30 euros (Tribuna), 25 (Preferencia) y 20 (Fondos). Además, el día en el que se vaya a jugar el encuentro, las taquillas ubicadas en la grada de Preferencia abrirán una hora antes del partido para que los aficionados puedan adquirir sus entradas, siempre que haya localidades disponibles para ver el duelo.

Visitante

Además, entre que el partido es un sábado y la proximidad entre Ferrol y Ponferrada, se espera una buena presencia de aficionados bercianos en A Malata para ver el encuentro desde la grada destinada a la afición visitante. De ahí que el Racing haya remitido a la Ponferradina más de 400 entradas, a un precio de quince euros, que la entidad blanquiazul gestionará a través de un listado nominativo.

El Racing enviará el viernes las localidades a cada comprador a través de correo electrónico. En caso de que queden entradas disponibles, estas podrán adquirirse en taquilla el día del partido a un coste de veinte euros.