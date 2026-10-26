Con la igualdad como distintivo

El Racing, durante su partido ante el Mirandés Alfaquí

Que entre el último puesto que clasifica para los playoffs de ascenso a Segunda y el primero que condena al descenso a Segunda RFEF sólo haya cuatro puntos de distancia reflejan la igualdad que distingue al grupo 1 de la categoría de bronce del fútbol español –en el otro grupo la distancia es de ocho unidades–. Así que el Racing, instalado en la tercera plaza de la clasificación, trata de consolidarse en la zona que da acceso a las eliminatorias para subir de nivel.

En esta configuración, una victoria permite dar un salto en la clasificación –Cacereño y Mirandés han pasado de estar en la octava y undécima posición, respectivamente, a colarse en los puestos que clasifican para los playoffs; y Pontevedra, Extremadura y Real Unión siguen sus pasos–. Mientras, una derrota lleva al que la encaja a desplomarse en la tabla –el filial del Athletic, Zamora y Cultural Leonesa, por ejemplo, han pasado de ser quinto, sexto y séptimo a estar en la segunda mitad de la clasificación.

Sin embargo, con el campeonato a punto de completar su primer cuarto, el equipo ferrolano se mantiene cómodamente instalado en el podio clasificatorio a pesar de perder ante el Mirandés –pero ahora solo con dos puntos de renta sobre los puestos que dan paso a las eliminatorias de ascenso–. Algo parecido le pasa al Lugo que, a pesar de caer goleado en su visita al Real Unión de Irun, sigue en lo más alto de la tabla clasificatoria, ahora con solo dos puntos de ventaja sobre su perseguidor, que es la UD Logroñés.

Así que, a pesar de no haber sido capaz de encadenar una cuarta victoria –algo que no consigue en el campeonato liguero desde la temporada 22/23, saldada con el ascenso a Segunda–, el Racing confía en volver a la línea resultados positivos –“veníamos en una dinámica muy buena, pero este campo es muy difícil y el rival muy complicado”, recordó el futbolista canario Dani Ojeda– para, de esta manera, mantenerse o mejorar su lugar actual en la clasificación.

“Somos optimistas ya con vistas al partido contra la Ponferradina”, explicó el centrocampista tinerfeño de cara a un encuentro con el que se llegará a las diez primeras jornadas del torneo liguero. Por que el cuadro verde, que ahora tiene 16 puntos en su haber, quiere superar los que tenía al completar esa fecha en las otras tres campañas en las que estuvo en esta competición –en el curso 21/22 lucía quince puntos; en el 22/23 llegaba a los 23; y en el ejercicio anterior se quedaba con 17–. Será la manera de demostrar que la escuadra de la ciudad naval va por la senda correcta de cara a acabar luchando por el retorno a Segunda.