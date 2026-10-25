Un borrón que no ensucia lo hecho antes por el Racing de Ferrol

Dani Ojeda, a la derecha, espera que el Racing vuelva a la senda de las victorias Jorge Meis

“Que esto no empañe todo lo bueno que se está haciendo”. El Racing no fue capaz de encadenar ante el Mirandés una cuarta victoria, pero a pesar de la pérdida sufrida en la novena jornada liguera sigue en la tercera plaza y mantiene dos puntos de ventaja sobre las posiciones que ya no clasifican para los playoffs de ascenso a Segunda. Por eso, como añade Dani Ojeda a su primera declaración, “estoy seguro de que saldremos reforzados de esta derrota”.

El partido disputado en el campo de Anduva fue el tercero que el conjunto de la ciudad naval terminó sin marcar. “No hemos sabido finalizar”, reconoció el futbolista canario al hablar del choque frente al Mirandés. El caso es que la escuadra de Javi Vázquez, con nueve tantos en su haber, es el séptimo que menos consigue dentro del grupo 1. Y, en lo que se refiere a los partidos que disputa a domicilio, el cuadro verde cae al antepenúltimo puesto, porque solo dos equipos anotaron menos.

Reacción

Así que, una vez digerida la derrota ante el Mirandés, la plantilla racinguista se carga de optimismo de cara al partido que lo enfrenta el sábado que viene a la Ponferradina en el campo de A Malata. Precisamente por el hecho de jugar en casa, Dani Ojeda está convencido de que “la afición estará con nosotros”. Ya lo estuvo en el duelo de Anduva –“es un gustazo que siempre haya en la grada gente vestida de verde”, apuntó– y para el siguiente encuentro confía en que siga manteniendo la comunión que hay entre el cuadro verde y los aficionados. “Conseguir el objetivo pasa porque esto se mantenga”, explica el futbolista.

Por eso, de cara al duelo que lo va a enfrentar al cuadro berciano, la escuadra de la ciudad naval espera recuperar la versión que da cuando juega en casa, donde ha ganado los cuatro partidos disputados hasta el momento. Será la oportunidad de que la formación mantenga en la zona que clasifica para los playoffs de ascenso a Segunda y siga siendo, igual que el Cacereño, el único conjunto que solo sabe ganar en los partidos que juega como local.