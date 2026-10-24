Javi Vázquez, entrenador del Racing de Ferrol: “Esto es fútbol y debemos cuidar más los detalles”

Javi Vázquez, durante el partido ante el Unionistas de Salamanca Jorge Meis

“Es de esos partidos que es difícil entender que hayamos perdido”. Fue esta la manera en la que Javi Vázquez analizó un encuentro en el que su equipo fue de más a menos y que terminó con derrota. “En la primera parte hemos sido bastante superiores, pero luego, por una cuestión de precipitación, nos ha costado dominar mejor el área”, dijo el preparador antes de calcular que “durante un 70-80% del choque se ha jugado a lo que queríamos”.

Con respecto al gol, encajado en una acción a balón parado, el entrenador explicó que “es un error nuestro... y no pasa nada”. De todas maneras, el técnico racinguista defendió que “si durante el campeonato eres capaz de plantear así los 38 partidos, vas a ganar muchas veces. Pero esto es fútbol, hay que cuidar los detalles y eso es lo que nos ha hecho perder en esta ocasión por 2-0”.

Rival

Javi Vázquez explicó que la alineación titular del Mirandés de Aday Benítez, con tres centrales, “es una de las cosas que habíamos previsto”. De todas maneras, sin querer analizar en profundidad el cambio provocado por la llegada del preparador catalán, recordó que “hemos sido capaces de defender las acciones del Mirandés muy bien, solo nos han hecho alguna transición en la segunda parte”.

El entrenador madrileño explicó que en una categoría tan igualada como es la Primera RFEF, y en un encuentro en el que los dos contendientes salieron con una energía tan grande como hicieron Mirandés y Racing, “marcar el primer gol es muy importante”. De ahí que reflexionase que un resultado como el cosechado en Anduva le genera frustración. “Pero tenemos que seguir en esta línea, mejorando cosas, porque tenemos margen, y tenemos que generar mucho más, porque en el cómputo general de este partido no es para haberlo perdido”.