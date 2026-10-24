El Racing de Ferrol pone su ambición a prueba

Edgar Pujol volverá a sustituir a Migue Leal Jorge Meis

Las tres victorias que el Racing viene de encadenar lo han metido, y asentado, en las plazas que clasifican para los playoffs de ascenso a Segunda. Pero al equipo ferrolano no le llega con eso, sino que su ambición lo llama a seguir ganando para, de esta forma, situarse lo más arriba posible. Así que el partido que lo enfrenta el Mirandés este sábado –16.30 horas, Anduva– es el señalado para enlazar un triunfo más, el cuarto, algo que no consigue desde hace cuatro temporadas, cuando logró el ascenso.

Será un test complicado por varios factores. Primero, por ser contra un rival que la temporada pasada estaba en Segunda –y la anterior se quedó a un paso de subir a Primera–, categoría en la que llevaba siete cursos. Y segundo, porque en esta encuentro estrena entrenador después de que Aday Benítez llegase a sustituir a Antxon Muneta, cesado por la irregular trayectoria de una escuadra que no pasaba de la undécima posición, aunque solo a un punto de las posiciones que dan acceso a las eliminatorias para dar el salto de categoría y volver al fútbol profesional español.

Visitante

También complica este partido el hecho de jugar fuera de casa, aunque el último partido que el Racing ha disputado como visitante –el que lo enfrentó al Deportivo Fabril– se haya saldado con victoria. Pero, mientras que en A Malata el conjunto de la ciudad naval no sabe más que vencer, cuando lo hizo de visitante no fue capaz de ganar en los tres primeros partidos como forastero (un empate y dos derrotas) aunque el nivel dado fue más o menos bueno en casi todos esos duelos.

Ya las bajas de última hora de la semana pasada sirvieron al Racing para demostrar que en su plantilla hay mimbres para que, juegue quien juegue, el nivel no se resienta. En esta ocasión, sin nuevas ausencias, el cuadro verde espera demostrar que está capacitado para llegar lo más arriba que pueda.