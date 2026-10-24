El Mirandés baja al Racing de Ferrol a la tierra (2-0)

Arroyo trata de llevarse la pelota Cedida

Se acabó la primera racha de victorias vivida por el Racing esta temporada, la que lo llevó a meterse en la zona que clasifica para los playoffs de ascenso a Segunda y confirmó que tiene mimbres para llegar muy arriba. La derrota encajada ante el Mirandés le impide encadenar un cuarto triunfo –algo que no logra desde el curso 22/23, cuando acabó consiguiendo al ascenso–, y lo devuelve a la realidad de una categoría en la que la igualdad es la característica y cada partido se decide por detalles.

La incógnita acerca de por qué disposición iba a apostar Aday Benítez en su estreno como entrenador del Mirandés quedó resuelta al ver su alineación titular, en la que se veía la presencia de tres centrales. Pero, sobre todo, lo que se vio desde el pitido inicial era que a la escuadra local lo que más le preocupaba era mantener la seguridad en defensa para, a partir de ahí, tratar de hacer daño al adversario. Fue un arranque tímido de la formación local ante un Racing que manejó más y mejor la posesión, aunque el cuadro castellano sacó partido de la falta de tensión del conjunto verde en una acción a balón parado para adelantarse.

El gol, sin embargo, no hizo que el equipo de la ciudad naval se viniese abajo. Al contrario; de manera casi inmediata ya estuvo a punto de restablecer las tablas a través de un cabezazo de Buján que se vio ligeramente desviado. Pero, aunque el control del partido ya no era claro para ninguno de los contendientes, lo que no se registraron fueron situaciones para marcar. Solo en acciones puntuales o jugadas a balón parado que no eran bien defendidas sembraron algo de incertidumbre en el duelo.

Un par de revisiones videográficas que no llegaron a concretarse –la primera a favor del Racing por una caída de Arroyo cuando se dirigía a la portería contraria; la segunda pedida por el Mirandés por un posible penalti– marcaron el último cuarto de hora de la primera parte. Fue este un tramo en el que el cuadro verde, igual que al principio, estuvo algo mejor, como demostró con un doble disparo a punto de llegar al descanso que, sin embargo, no llegó a traducirse en gol, lo que mantuvo al Racing por detrás en el marcador.

Ya en ventaja en el marcador, el Mirandés apostó por jugar con una línea de cuatro defensas con la que mostrarse más estable sobre el terreno de juego. De todas maneras, a excepción de una ocasión local en una acción a balón parado, el Racing se mostró más incisivo en la búsqueda de la portería rival. Así llegó su mejor ocasión para empatar –un golpe franco lanzado por Dani Ojeda que el exracinguista Jesús Ruiz despejó “in extremis”– pero, sobre todo, la sensación de que el partido iba a circular casi siempre en la misma dirección, la que llevaba a la portería local.

Los cambios realizados por Javi Vázquez acentuaron el carácter ofensivo que el Racing trató de aumentar en la segunda parte. Sobre todo la entrada de Álvaro Ramón, que le dio más profundidad a la banda izquierda de ataque de la escuadra ferrolana, abrió una nueva vía con la que generar peligro. Pero aunque el Racing llegaba con más o menos comodidad al campo contrario, nunca fue capaz de resolver sus acciones de una manera correcta, así que no logró alcanzar el empate en un partido en el que las cosas se iban igualando.

Incluso, en el tramo final del encuentro, el Mirandés fue el que mejor estuvo sobre el terreno de juego, aprovechándose de la falta de mordiente ofensiva del rival y de su endeblez a la hora de cortar los ataques del rival. Así, poco a poco el encuentro se convirtió en un correcalles en el que el Mirandés fue el que tuvo más, y más claras, opciones para marcar. Y, en una de ellas, el gallego Jorge González acabó marcando para sentenciar la victoria de los suyos. Incluso pudieron llegar más tantos para el cuadro local, pero con dos el Mirandés ya tenía bastante para iniciar una nueva etapa y hacer que el cuadro verde no siga ganando.