Javi Vázquez, entrenador del Racing de Ferrol: “Queremos mantener la energía para competir al cien por cien”

Javi Vázquez, durante el partido ante el Unionistas de Salamanca Jorge Meis

Ni por encadenar una cuarta victoria, ni por acabar otra vez con la portería a cero, ni por escalar en la clasificación. Ni siquiera por vencer a un rival que estrena entrenador. Javi Vázquez, preparador del Racing, tiene claro que “no contemplamos otra cosa que no sea ganar... pero simplemente por derrotar al Mirandés”. El técnico, de hecho, concede que “no creo en las rachas, porque es pensar en el pasado. Al contrario, cada semana que pasa me genera felicidad”.

El entrenador racinguista, de todas maneras, es consciente de que el cambio en el banquillo del Mirandés –al cese de Antxon Muneta siguió la llegada de Aday Benítez– influirá en el desarrollo de partido. “Su idea la conocemos de la temporada pasada en el Europa (que fue rival del Algeciras que dirigía el ahora preparador de la escuadra de la ciudad naval). Por eso apunta que “puedes presuponer cosas... pero no sabes exactamente qué quiere hacer con el Mirandés”. De ahí que la plantilla racinguista haya trabajado a lo largo de la semana “en diferentes escenarios”, pero también recordando que “ya tenemos un bagaje importante por si hay que adaptar algunas cosas”.

Todo ello lleva a Javi Vázquez a reconocer que “esta ha sido una semana muy bonita para nosotros (en referencia al cuerpo técnico) porque nos ha permitido entrenar más cosas. En el fútbol actual tienes que ser capaz de adaptarte a todo”. Enfrente, mientras, espera a un rival “con ese plus de energía, sobre todo en los primeros minutos del partido” por el cambio de entrenador. De todas maneras, el preparador racinguista recuerda que “nosotros también somos un equipo muy enérgico e intentaremos mantenerla para estar como queremos: a tumba abierta, a muerte, al cien por cien”.

Forastero

Después de ganar los cuatro partidos que ha disputado en A Malata, el duelo frente al Mirandés le brinda al Racing la posibilidad de volver a ganar fuera, como hizo hace un par de semanas frente al Deportivo Fabril. Javi Vázquez reconoce al respecto que el cuadro verde, jugando a domicilio, “todavía no hemos llegado a competir al nivel que lo hacemos cuando jugamos en casa. En ese aspecto todavía tenemos margen de mejora para puntuar más”.

Así que, partiendo de la base de que “el equipo sabe a lo que juega, porque tenemos una identidad muy clara”, para llegar a sumar los tres puntos el entrenador espera que el equipo que prepara “compita y sepa a nivel táctico los procesos que tenemos que hacer para ganar”. Además, lo haría delante de una afición que estará presente en el campo de Anduva –se espera la presencia de algo más de tres decenas de seguidores racinguistas–, que es algo que el entrenador verde reconoce que “siempre se agradece”.

“Mola que estemos todos muy enchufados... pero ya lo estábamos cuando veníamos de sumar solo un punto de seis”, cree Javi Vázquez. “Eso habla de la afición tan potente del Racing”, sentencia.