La Ciudad Deportiva de Mandiá estrena su primer campo de entrenamiento

Imagen deL primer entrenamiento en el campo de Mandiá RCF

Como niños con zapatos nuevos se sintieron los integrantes de la plantilla racinguista al estrenar el primer campo de entrenamiento de la Ciudad Deportiva que el club ferrolano está desarrollando en Mandiá. Después de que personal de Calfensa y Prace ultimasen en las últimas jornadas los detalles para que todo estuviese preparado, Manuel Ansede, presidente del Racing, y Guillermo Rivera, uno de los consejeros delegados, además de la dirección de fútbol de la entidad, con Álex Vázquez a la cabeza, recibieron sobre las 11.00 horas a los futbolistas.

“Nos ha costado mucho, pero disponer de unas instalaciones a la altura de las metas que nos hemos marcado, que son máximas, ha sido siempre un objetivo irrenunciable”, dijo el máximo dirigente en el momento del estreno del primer campo de entrenamiento. Ansede indicó que “esta es la primera piedra de lo que van a ser unas magníficas instalaciones” antes de felicitar al grupo por el buen arranque de campeonato que está realizando y deseando que continúen en esta línea en el futuro.

Un ejercicio de la primera sesión RCF

“No tiene nada que envidiar al campo de cualquier club de España”, fue el sentir de la plantilla racinguista tras trabajar en un terreno de juego de 8.214 metros cuadrados de césped híbrido, que combina la hierba natural con fibras sintéticas cosidas con maquinaria especializada. Así se ha conseguido una superficie concebida para el entrenamiento de alto nivel, adaptado a las condiciones de uso y la climatología que hay en la zona de Ferrolterra.

Continuidad

El estreno de este campo de entrenamiento no es más que un paso –muy importante, eso sí– en el desarrollo de la Ciudad Deportiva de Mandiá. “Se complementarán con estos edificios y estos campos de hierba artificial de última generación”, apuntó el presidente racinguista. De hecho, el siguiente paso es la construcción de un terreno de juego de esta superficie y la rehabilitación de la construcción principal del emplazamiento, conocido como edificio H. Esta obra dotará a las instalaciones de gimnasio, vestuarios, enfermería, lavandería y demás dependencias técnicas que den soporte a la actividad del día a día dentro de la entidad verde.

La plantilla se mostró encantada con el nuevo campo RCF

Se prevé que esta segunda actuación pueda estar completada antes de que finalice la temporada –los plazos de la construcción del campo están condicionados por la intervención de los técnicos de Patrimonio–.