El botín de dejar la puerta a cero

El portero Lucas Díaz lleva 337 minutos sin encajar Jorge Meis

Nadie rentabiliza tan bien como el Racing el hecho de dejar su portería a cero. El equipo ferrolano, uno de los cuatro del grupo 1 de Primera RFEF que ha conseguido en ese mismo número de ocasiones que su rival no le marcase, es el que más ha sumado en esas circunstancias. De esta manera, doce de los 16 puntos que el cuadro verde ha conseguido hasta el momento, y que le hacen ser tercero, han llegado cuando el adversario no fue capaz de marcarle un tanto.

De los veinte equipos que componen el grupo 1, solo dos –Coria y Arenas de Getxo– no han sido capaces de mantener su puerta imbatida en lo que va de campeonato. El resto, en mayor o menor medida, sí lo han hecho, lo que generalmente se tradujo en triunfo, ya que hasta ahora solo ha habido cuatro empates sin goles.

Racha

Las tres victorias que el Racing viene de encadenar llegaron en partidos en los que dejó su portería a cero –en casa frente a Pontevedra y Unionistas de Salamanca y a domicilio ante el Deportivo Fabril–. Así que el cancerbero racinguista, Lucas Díaz, acumula 337 minutos sin encajar, una racha que espera prolongar en el partido de mañana contra el Mirandés para, de esta manera, asegurar cuando menos el hecho de sumar un punto en el terreno de juego de Anduva en el partido de la novena jornada.

Y es que el cuadro verde, que con cinco tantos en contra es el segundo que menos encaja de campeonato –empatado con el Cacereño y solo superado por el Lugo–, ha encontrado en la fortaleza defensiva un punto de apoyo desde el que conseguir mejores resultados. Es la línea en la que pretende continuar para, de esta manera, seguir metido en la zona de playoffs y luchar por llegar a lo más alto.