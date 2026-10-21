Saul, jugador del Racing de Ferrol: “A Aday Benítez que le vaya bien, menos en estos partidos contra él”

Saul, durante el encuentro en A Malata ante el Unionistas Jorge Meis

Saúl García forma parte de la vieja guardia de un nuevo Racing en el que, casualmente, el de Cantabria ostenta el honor de ser asimismo el más veterano en la actual plantilla verde –eso sí, seguido muy de cerca por su compañero Dani Ojeda, también de 1994–. El lateral cántabro volvió a ejercer como titular y a completar un encuentro entero con la elástica racinguista, cumpliendo a la perfección el trabajo que le dejó su compañero Álvaro Ramón, ausente por sanción.

El de Vioño regresó, además, ante una formación salmantina frente a la que, cosas del destino, había jugado su último duelo completo, ese 28 de mayo de este año, para cerrar la agridulce campaña anterior. No pudo en este reencuentro con la titularidad, con su estancia a tiempo total en el campo y con los charros, firmar una nueva asistencia –en aquella ocasión para la diana de Tavares–, si bien no hizo falta para seguir ganando.

García se encontró “con buenas sensaciones”, tanto a nivel individual como de equipo, lo que, sin duda “da confianza, sentir que eres sólido, sentir que en casa eres dominador, eres ganador y nos tenemos que quedar con eso”, señala el jugador.

Un futbolista que, además, en este retorno total lo hizo en “su” posición, esa de lateral izquierdo en la que se siente más cómodo, después de un ejercicio anterior en el que parecía más empadronado en el centro del campo. “Se agradece en ciertas situaciones jugar en tu posición”, añadía el cántabro.

Al pasado, para evitar errores

En su segunda campaña en las filas racinguistas –y ahora ya sí pudiendo realizar una pretemporada normal con el grupo verde, después de su tardía llegada en la temporada pasada–, al futbolista de Vioño le gusta dejar ese pasado atrás, especialmente por cómo fueron las cosas. “Lo del año pasado es el año pasado”, subrayaba, “no nos salieron las cosas como queríamos. Creo que hablar de ello es una tontería”.

Por eso, García vuelve al presente, al ahora y en este instante el grupo se “centra en lo que podemos hacer este curso, trabajar en el día a día y seguir haciendo las cosas bien”. Eso sí, la única ojeada a ese pasado más reciente es, sin duda, para “no cometer los mismos errores”, recordando también ese buen comienzo de competición que paulatinamente se fue diluyendo. Y puliendo su juego en casa, el grupo ferrolano comenzó a limar aristas como visitante en su visita al Fabril en Riazor, en donde se sacó la espina de todavía no haber ganado fuera de A Malata.

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Saul lo tiene claro. “Una de nuestras bazas es hacernos fuertes en casa, nuestra gente ayuda en eso. Pero no te sirve de nada que sumes de tres en tres en casa y que fuera no seas un equipo contundente, que no ganes duelos, que no sumes... Eso es fundamental”, sentencia el jugador racinguista.

Posiciones cómodas

El cántabro y sus compañeros tienen ahora la reválida para demostrar que su triunfo en A Coruña no fue un brote verde aislado fuera de A Malata. El Racing cambia Riazor por Anduva para medirse a un Mirandés que, recién descendido de Segunda División, consideró que su camino con el anterior técnico Antxon Muneta tenían que separarse.

Así, Saul y sus compañeros llegan al campo burgalés con un viejo conocido como es Aday Benítez ahora en el banquillo. “Es un equipo que baja, que hace una inversión, que firma jugadores, con un proyecto y entrenador del año pasado”, relata el cántabro, “pero bajas e igual ellos tenían la sensación de ser más dominadores y te encuentras en una posición no del todo cómoda. Y optan por esa decisión”.

Un cambio con el que García volverá a encontrarse con “un compañero, un amigo, al que espero que le vaya bien a partir de ahora, menos en estos partidos que jugamos contra él”, señala entre risas el lateral, que compartió filas con el catalán en el Girona.

También lo conoce el preparador Javi Vázquez, cruzando sus caminos el pasado año en Algeciras y CE Europa, por lo que entre ambos pueden llegar las pistas. “Lo que hizo en el Europa fue espectacular, es un mérito increíble. Es una persona alegre, muy cerca del futbolista y también va a inculcar esa manera de intentar quitar presión en ciertas situaciones”, relata García sobre su excompañero en una campaña, como bien quiso aclarar, completamente diferente a la anterior, llegando a este nuevo ejercicio dejando atrás, especialmente “un desgaste mental”. El cántabro ha demostrado estar preparado para disputar el puesto a un Álvaro Ramón que está “a un muy buen nivel, es muy gran jugador".