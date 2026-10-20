Un Samaín para superarse en el Racing de Ferrol

Álvaro Giménez, durante el duelo ante el Avilés Industrial que finalizó con empate a dos tantos D. A.

El Racing de Ferrol roza con su victoria el pasado sábado en A Malata el ecuador de lo que, hasta la fecha, es su mejor racha de encuentros sin perder en un campo local en el que, jornada a jornada, sus muros fortificados van aumentando en altura y grosor. Club y afición recuerdan todavía, por su proximidad y relevancia aquellos dieciséis encuentros que la armada verde encadenó sin conocer la derrota –con doce victorias y cuatro empates– sobre su césped en Primera RFEF .

Una senda que comenzó un 15 de enero de 2023 ante el San Sebastián de los Reyes (3-0) y que duró hasta el 3-1 frente al Arenas de Getxo el 18 de noviembre de 2025 –con la celebrada parada intermedia en Segunda División–, ya que en su siguiente compromiso en A Malata los de Pablo López –que no pudo estar en el banquillo por sanción– vieron cómo el 0-2 contra un Tenerife frente al que se jugaban el liderato, les hacía llegar a un cruce de caminos para volver a empezar.

Igualando

A estos inicios está muy acostumbrado el Racing, y precisamente este en el que ahora se encuentra tuvo su punto de ignición a finales de abril de este 2026 ante el Avilés Industrial (2-2). Ese fue el primero de los siete encuentros que los ahora dirigidos por Javi Vázquez llevan en una mochila que, en esta ocasión, no pesa en absoluto. Y si bien la campaña pasada no terminó como a equipo y afición le hubiese gustado, en una para nada satisfactoria duodécima posición en Primera RFEF, su recta final contó con esta igualada y sendos empates sin goles en casa ante Pontevedra y Osasuna Promesas.

Tres encuentros sin perder en A Malata que se unen ahora a los cuatro firmados por los del preparador madrileño ante Real Unión de Irun (3-2), Barakaldo (1-0), Pontevedra (2-0) y el más reciente Unionistas de Salamanca (1-0).

Una cifra con la que el proyecto de “Los Vázquez” iguala ya la segunda mejor racha de la escuadra racinguista en la categoría, asimismo lograda “enganchando” el final de una campaña con el inicio de la siguiente y para la que la afición tiene que echar la vista atrás hasta el año 2022 –por aquel entonces con cinco triunfos y dos empates–. Un rally que también comenzó a finales de abril y que duró hasta principios de octubre, con, precisamente, el grupo salmantino como verdugo de los ferrolanos.

De las once a la plata

En este baile, positivo, de cifras en la categoría de bronce del fútbol nacional, en el “top 1” ya por temporadas están esas once jornadas –nueve victorias y dos empates– que catapultaron a los verdes a la de plata de enero a mayo de 2023.

De momento, tres años después, el conjunto de Javi Vázquez ha dado sus cuatro primeros pasos en A Malata para avanzar hacia esta gran racha que, finalmente, abrió la puerta del ascenso. Asimismo, el conjunto local está a una sola victoria de igualar sus mejores registros de encuentros sin perder, cifra que se eleva a cinco y que el equipo de la ciudad naval consiguió en dos ocasiones en Primera RFEF –en 2022 con pleno de triunfos y en 2025 con dos igualadas–.

Habrá que esperar a Samaín para ver si el espíritu ganador del Racing le sigue acompañando también en el que será el próximo duelo como local, ese en el que, sin miedo, se medirá a la Ponferradina.