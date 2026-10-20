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Racing de Ferrol

Los jugadores del Racing de Ferrol Álvaro Juan y Fabio visitan el centro Nuestra Señora de Chamorro

Los futbolistas visitaron instalaciones y acudieron a ver el trabajo que se realiza en sus talleres

Redacción Ferrol
20/10/2026 20:56
Álvaro Juan y Fabio fueron los representantes de la primera plantilla que acudieron al centro
Álvaro Juan y Fabio fueron los representantes de la primera plantilla que acudieron al centro
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Los jugadores Álvaro Juan y Fabio aprovecharon su día de descanso para conocer el trabajo de la Asociación Nuestra Señora de Chamorro, entidad con la que el club colabora a través de su equipo inclusivo. Ambos visitaron las instalaciones y se informaron sobre el trabajo realizado en los talleres ofrecidos en el centro.

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