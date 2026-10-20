Aday Benítez espera al Racing de Ferrol en el banquillo del Mirandés

Benítez, con la indumentaria del CE Europa CEE

El Racing ya sabe quién estará en el banquillo en su próxima visita al terreno de juego del Mirandés. Tras la destitución de Antxon Muneta después de la derrota de los suyos ante el Barakaldo y de sumar once puntos en ocho encuentros. Su sustituto será el catalán Aday Benítez Caraballo –1987–, el artífice del milagro del CE Europa en el que fue su estreno en el fútbol profesional. El barcelonés llevó a esta formación a Primera RFEF y la dejó a un paso del ascenso a Segunda División.