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Racing de Ferrol

Venta de entradas para presenciar el partido contra el Mirandés

Los socios del Racing de Ferrol tendrán el martes y el miércoles preferencia para adquirir las localidades, a quince euros

Juan Quijano
Juan Quijano
19/10/2026 19:59
fútbol entre el Racing Club Ferrol y el Unionistas de Salamanca
Aficionados del Racing ante el Unionistas de Salamanca
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Desde las 10.00 horas de este martes se pondrán a la venta, de forma preferente para los socios racinguistas el martes y el miércoles en horario de 10.00 a 16.30 horas, las más de trescientas entradas que el Mirandés ha asignado al club ferrolano para presenciar el partido de la novena jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF que este sábado, a partir de las 16.30 horas, enfrentará al cuadro verde y al burgalés.

Las localidades, a un precio de quince euros, permiten ver el encuentro desde la grada del estadio de Anduva destinada a la afición visitante. Los billetes son nominativos, así que es necesario aportar el nombre y el DNI de la persona que vaya a hacer uso de ellos. Además, habrá que facilitar un correo electrónico, puesto que será el Mirandés el que los envíe por esa vía al comprador. Cada abonado podrá adquirir un máximo de tres entradas, remitiendo la información de todas las personas que vayan a hacer uso de esas localidades –las cuales deberán socias de la entidad verde–.

En caso de que después de la venta para los socios todavía queden billetes disponibles, el jueves se abrirá la venta para el público en general. Este proceso se realizará también en las oficinas que el club ferrolano tiene en el estadio de A Malata en el horario anteriormente comentado. De esta manera se espera que el encuentro tenga una buena presencia de aficionados racinguistas para animar al cuadro verde a sumar los tres puntos.

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