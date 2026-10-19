El Racing de Ferrol, a velocidad de crucero

Los futbolistas, oyendo a su entrenador ante el Unionistas de Salamanca Jorge Meis

La lograda sobre el Unionistas de Salamanca fue la tercera victoria que encadena el Racing en lo que va de campeonato. Es algo que solo Lugo –que acumula seis y aún no conoce la derrota tras ocho fechas– y UD Logroñés –que lo obtuvo en las tres primeras jornadas– lo han logrado en lo que va de liga regular y que el cuadro verde consiguió solo una vez la temporada pasada, en las fechas iniciales del torneo de la regularidad de la categoría de bronce.

“Pero hay que seguir”, se recuerda desde la plantilla. Así que el equipo ferrolano ya piensa en enlazar el cuarto triunfo en el partido que lo enfrenta este sábado al Mirandés. Es algo que la escuadra de la ciudad naval no consigue desde la temporada 23/24, en Segunda, cuando a las victorias ligueras sobre Racing de Santander (1-3), Andorra (1-0) y Mirandés (1-2) –entre las jornadas decimotercera y decimoquinta– se intercaló la lograda ante el Marbella (1-3) con motivo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Esta racha, además, se insertó en una serie de nueve encuentros sin perder –la mejor que tuvo en toda la temporada– que lo consolidó en la zona que daba acceso a los playoffs de ascenso a Primera –al final de la vuelta inicial estaba en puestos de ascenso directo–. Asimismo, lo clasificó para los diecisesisavos de final de la Copa del Rey.

Liga

Pero para dar cuenta de la última vez que el Racing ganó cuatro partidos seguidos en el campeonato liguero hay que remontarse otra temporada, a la 22/23, en la que acabó consiguiendo el ascenso a Segunda desde Primera RFEF. Entonces, los cuatro triunfos con los que inició el campeonato le permitieron auparse al liderato del grupo 1. Y las nueve jornadas en las que estuvo sin perder demostraron la capacidad de una formación que terminó dando el salto al fútbol profesional español.

De esta campaña data también la última vez que el cuadro verde concatenó cinco victorias seguidas –de la vigésimo sexta a la trigésima jornada de aquel certamen–, una racha enmarcada en otra de doce jornadas sin perder, que metieron de lleno a la escuadra de la ciudad naval en la lucha por dar el salto a la categoría de plata del fútbol nacional que acabó consiguiendo ganar sus tres últimos duelos y finalizar la liga con siete sin perder.