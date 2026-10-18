El Racing de Ferrol sigue en su proceso de crecimiento

Arroyo, celebrando el gol marcado ante el Unionistas de Salamanca Jorge Meis

La tercera victoria que encadena el Racing no varía su situación clasificatoria –sigue en la tercera plaza–. Pero sí la ventaja que tiene con los puestos que ya no dan acceso a los playoffs de ascenso a Segunda –ahora es de cuatro puntos– y, sobre todo, confirma la evolución que está experimentando. “Estamos creciendo mucho, poco a poco nos conocemos mejor”, reconoce Arroyo, goleador racinguista contra el Unionistas de Salamanca.

“Estamos en el buen camino... y hay que seguir”, explica el defensa Edgar Pujol, que en este partido jugó sus primeros minutos del campeonato al ocupar la vacante dejada por Migue Leal en el lateral derecho. El caso es que los 16 puntos que lleva al Racing tras las ocho primeras jornadas del campeonato son uno menos que los que tenía la temporada pasada, pero la situación “ha cambiado bastante”, rememora el defensa hispaonodominicano antes de recordar que “todavía queda bastante. Ya sabemos lo que nos pasó el curso pasado”.

Familia

Arroyo, que iba a empezar el partido de suplente y al que a media hora de que empezase el encuentro le comentaron que iba a jugar de inicio por le lesión de un compañero –“son cosas que pasan en el fútbol; intentar concentrarse lo más rápido posible... ¡y a cumplir!”, lo recuerda con naturalidad–, y Edgar Pujol, que tras la lesión sufrida el viernes por Migue Leal ocupó la posición de lateral derecho –“no estoy acostrumbrado, pero en los entrenamientos ya estoy trabajando ahí”, explica–, son el ejemplo de la versatilidad de la plantilla verde. “Somos una familia y lo damos todos por el compañero. Es lo que tiene ser un buen equipo y un buen grupo”, resume Pujol.

Ahora, el cuadro verde ya está pensando en el partido que lo enfrenta el próximo sábado ante el Mirandés en el campo de Anduva. “Aunque suene a tópico, es lo que tenemos que hacer desde ya”, dice el goleador racinguista al respecto, mientras que el central recuerda que “siempre hay que estar positivo” para dar lo mejor de uno mismo en favor del colectivo.