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Racing de Ferrol

Tras llegar, el Racing de Ferrol busca ahora mantenerse

El cuadro verde, después de colarse en la zona que da acceso a los playoffs, confía en seguir con una victoria sobre el Unionistas

Juan Quijano
Juan Quijano
17/10/2026 08:40
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
El Racing espera mantener su buena racha en casa
Jorge Meis
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Dos victorias consecutivas han metido al Racing en los puestos que clasifican para los playoffs de ascenso a Segunda. Pero, mas allá de llegar a esta zona, lo que quiere es mantenerse en ella el mayor tiempo posible. Así que su intención para el partido que lo enfrenta al Unionistas de Salamanca este sábado –13.00 horas, A Malata– es volver a ganar para mantenerse, como mínimo, en la tercera posición en la que ahora está.

Para ello, el equipo ferrolano espera hacer valer su condición de local, esa que se tradujo en victoria en los tres últimos partidos que jugó en A Malata. Además, en los dos últimos encuentros que disputó en su casa, igual que el que jugó la semana pasada en Riazor ante el Deportivo Fabril, mantuvo su portería a cero. Y ese es el primer paso para alcanzar un resultado positivo.

El cuadro verde confía en seguir mejorando su nivel para encadenar su tercer triunfo. Incluso el logro puede ser mayor si se refiere a los triunfos conseguidos en casa de manera consecutiva, que llegaría a cuatro –algo que no se obtiene desde la campaña 22/23, cuando el conjunto de la ciudad naval jugaba en Primera RFEF y acabo dando el salto a Segunda–. Así que ganar será el reflejo de que las cosas se están haciendo bien... y con margen de mejora.

Modificación

El Racing se presenta a este partido con la baja de Álvaro Ramón, uno de los futbolistas que estaba siendo fijo en los esquemas de Javi Vázquez. De ahí que el preparador haya buscado a lo largo de toda la semana la forma de suplir esta baja —ya sea con otros jugador o variando la disposición de los suyos sobre el terreno de juego–. De todas maneras, la cantidad de recursos que tiene le permiten ser optimista.

Enfrente, la escuadra de la ciudad naval tendrá a una formación que acostumbra a ir de menos a más en los campeonato. Es lo que parece hacer esta vez para llegar como amenaza.

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