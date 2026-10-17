Javi Vázquez, entrenador del Racing de Ferrol: "Estamos en el buen camino, pero siempre hay que pedir más"

Javi Vázquez, durante el encuentro Jorge Meis

Javi Vázquez ha instalado la alegría y la felicidad en el Racing y en Ferrol. No en vano, el preparador madrileño no sabe lo que es perder en casa -ganó los cuatro partidos que disputó- y lleva una racha de tres triunfos seguidos con el último cosechado ante el Unionistas. Con todo, el técnico no se confía y señala que “siempre hay que pedir más. Estamos en el buen camino, pero hay muchas cosas mejorables. eso sí, siempre sabe un poquito mejor ganar y, si es delante de nuestra gente, mejor”.

Además, en esta ocasión lo hizo teniendo dos percances de última hora como fueron las lesiones de Migue Leal y Unai Ropero. No obstante, al madrileño le dio igual, pues “no tengo miedo a casi nada y tengo una plantilla chulísima”, indica, al tiempo que añade que “siempre veo oportunidades en esos problemas, aunque obviamente no me gustan que lesionen. En el caso de Migue fueron unas molestias el viernes y es algo superliviano. Y lo de Unai fue un susto en el calentamiento y decidimos no asumir riesgo. Además, ellos fueron muy loables porque sabían que no podían estar al cien por cien y lo dijeron”.

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Y curiosamente, los dos que entraron en su lugar, Edgar Pujol y Roberto Arroyo cuajaron dos grandes actuaciones, especialmente este último que fue el que anotó el gol de la victoria. Sobre esa situación, Vázquez asegura que “tenemos la flor y eso es una buena señal. Hay una plantilla muy chula y todos están preparadísimos para jugar. Es una locura hacer un once aquí y eso me gusta porque toda la gente está muy enchufada y siempre es bueno para el equipo”.

Sobre Pujol, comenta que “estoy muy contento con la actuación de Edgar porque es jodido de explicar y entender que confío en él plenamente y luego, al tomar decisiones, no lo pongo. Y él lo entendió muy bien e hizo un partidazo. Además, nos puede ayudar tanto de central, lateral o medio centro. Yo sabía que si no estaba Migue lo iba a hacer espectacular”.

Asimismo, aunque feliz por esa victoria y esa nueva portería a cero, Javi Vázquez asegura que le queda un poco de resquemor no haber marcado más, ya que “ese segundo tanto te da una energía extra, ese puntito más de tranquilidad y por evitar que en una pequeña acción de repente te encontrarás con que el rival te pueda empatar el partido”, dijo, a la vez que añadió que “supimos cerrar bien el partido, así que estoy contento porque el equipo va creciendo”.