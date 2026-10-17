El Racing de Ferrol, cada vez más y mejor (1-0)

Arroyo celebra el gol marcado anfe el Uionistas de Salamanca Jorge Meis

El Racing va cada vez a más... y cada vez está mejor. La victoria con la que saldó su partido ante el Unionistas de Salamanca confirma que el equipo ferrolano continúa creciendo y que todavía tiene margen de mejora. Se trata de su tercera victoria consecutiva –la cuarta que consigue en A Malata en otros tantos partidos–, la misma cifra de encuentros que lleva sin encajar. Así que, más alla de mantenerse en la zona que clasifica para los playoffs de ascenso a Segunda, las sensaciones que emite son auténticamente positivas por lo que muestra en el campo.

Las bajas de última hora de Migue Leal y Ropero obligaron al Racing a modificar el plan con el que llegaba al partido. Pero, más allá de los cambios de jugadores, en realidad el equipo ferrolano empezó con las ideas muy claras, acaparando la posesión y tratando de buscar los huecos en su rival a través de las coladas de Buján por la derecha y de Saúl García, emulando a Álvaro Ramón, por la izquierda. Ese control, sin embargo, no llegó a traducirse en situaciones claras para marcar, pero sí dejaron la sensación de dominio racinguista.

A base de insistencia, el cuadro verde encontró el premio que estaba buscando cuando una jugada combinativa local de ataque finalizó con un pase de Dani Ojeda que Arroyo remachó al fondo de la portería contraria. Así que el conjunto de la ciudad naval ya estaba en ventaja, algo que le dio más tranquilidad. Enfrente, el Unionistas de Salamanca trató de recuperarse del golpe para, poco a poco, empezar a buscar la respuesta. Pero, más allá de un par de llegadas al área racinguista que sembraron algo de nervios, en realidad no fue capaz de crear peligro al adversario.

En los minutos previos al descanso, el conjunto de la ciudad naval retomó con firmeza el dominio del encuentro, protagonizando alguna llegada a la portería contraria que, sin embargo, no llegó a buen término. De todas maneras, al descanso se llegó con el Racing ofreciendo una sensación de solvencia derivada, sobre todo, de que el conjunto salmantino apenas era capaz de provocar problemas.

Empezó el Unionistas de Salamanca la segunda parte dispuesto a dar un paso adelante en busca de la portería racinguista. Pero eso también supuso que empezase a dejar más espacios en su parcela defensiva, algo que la escuadra local aprovechó para salir a la contra cada vez que recuperaba la pelota y estar cerca de aumentar su ventaja –de manera casi consecutiva, Eto’o, Arroyo y Saúl García dispusieron de ocasiones para marcar, pero entre el portero visitante y la falta de precisión no lo consiguieron–. De todas formas, el encuentro seguía pintando mucho mejor para la formación de casa.

A pesar de que por momentos el Racing vio cómo su rival acaparaba la posesión de la pelota, en realidad eso no era sinónimo de problemas para la escuadra de la ciudad naval. Al contrario, el grupo local se mantuvo firme en su planteamiento defensivo y dejó casi a cero el casillero de disparos entre los tres palos de su adversario. Por contra, cada vez que el conjunto de la ciudad naval era capaz de estirarse hacia los dominios visitantes sí daba la sensación de crear peligro de marcar.

Los minutos fueron pasando y la situación no solo no cambió, sino que cada vez la escuadra charra se fue demostrando más incapaz de inquietar a un Racing que, de todas maneras, no era quien de aumentar su distancia. Pero la victoria local no llegó a correr peligro en ningún momento, así que la escuadra de la ciudad naval volvió a sumar tres puntos que confirman que cada día va a más, y que cada vez esta mejor.